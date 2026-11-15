Mersin Erdemli\'de plakasız motosiklet denetimdeki polis memurunu başından yaraladı

Mersin'in Erdemli ilçesinde trafik denetimi esnasında motosikletin çarptığı polis memuru başından yaralandı.

Alınan bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Limonlu Mahallesi'nde Mersin Antalya D-400 Karayolu'nun Mersin istikametinde meydana geldi. Plakasız motosikleti ile Mersin istikametinde ilerleyen A.A.U., Limonlu Köprüsü yakınlarında trafik denetiminde görevli polis memuru M.Y.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle düşen polis memuru başından yaralandı.

Ekip arkadaşlarının ihbarıya kaza yerine ulaşan sağlık ekibi, yaralı polise ilk müdahalede bulundu. Bilinci açık olan M.Y., Erdemli Devlet Hastanesi acil servisine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.