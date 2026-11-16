EMEP Başkanı Aslan, Aliağa’daki patlamada ölen 19 işçi için üretimin durmasını istedi

(ANKARA) - EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, "Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmadığı, kayyum politikalarının sürdüğü, muhalif belediyelere yönelik operasyonların devam ettiği bir ortamda gerçek bir barıştan söz edilemez. Barış istiyorsanız adım atacaksınız" dedi. Aslan, Aliağa'daki demir çelik fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden 19 işçi için fabrikalarda üretimin durdurulması ve 10 dakikalık saygı duruşu yapılması önerisini dile getirdi.

Emek Partisi (EMEP) Mersin İl Örgütü, 11. Olağan Kongresi yapıldı. Kongereye, işçi ve kamu sendikalarından, emekli derneklerinden, meslek odalarından, yöre derneklerinden, mahalle muhtarlarından, siyasi partilerden ve 250 gündür grevde olan liman işçilerinden temsilciler katıldı.

Kongrenin açılış konuşmasını EMEP Mersin İl Başkanı Sedat Başkavak yaptı. Mersin'in tarım, çevre ve geçim sorunlarına dikkati çeken Başkavak, kentin dört bir yanındaki mücadelelerin birleştirilmesi çağrısında bulundu.

"FON VURGUNCULARI AÇIĞA ÇIKARILSIN"

Kongrede konuşan EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan da yaşanan sorunların birbirinden bağımsız olmadığını belirterek, farklı toplumsal kesimlerin mücadelelerinin ortak talepler etrafında birleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Konuşmasında fon vurgununa değinen Aslan, milyarlarca dolarlık kayıpların hesabının sorulmadığını söyledi. Yaşananların sermaye düzeninin bir sonucu olduğunu ifade eden Aslan, vurguncuların açığa çıkarılması, mağdurların zararlarının kamu bütçesi yerine vurguncuların mallarına el konularak karşılanması gerektiğini belirtti.

İşçilerin, emekçilerin, kadınların ve gençlerin bu düzenin hesabını birlikte sorması gerektiğini söyleyen Seyit Aslan, yolsuzluk, yoksulluk ve gelir adaletsizliğinin birbirinden ayrı ele alınamayacağını dile getirdi.

"KAYYUM UYGULAMALARINA SON VERİLSİN"

EMEP Genel Başkanı Aslan, halkların eşit koşullarda ve barış içinde bir arada yaşamasından yana olduklarını belirterek, artık Kürt halkının ana dilini kullanma hakkının tanınması, kayyum uygulamalarına son verilmesi, seçilmiş belediye başkanlarının görevlerine dönmesi ve siyasi tutukluların serbest bırakılması gerektiğini kaydetti. Barışın sözle kurulamayacağını, iktidarın somut adımlar atması gerektiğini vurgulayan Aslan, "Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmadığı, kayyum politikalarının sürdüğü, muhalif belediyelere yönelik operasyonların devam ettiği bir ortamda gerçek bir barıştan söz edilemez. Barış istiyorsanız adım atacaksınız" dedi.

Muhalefet partilerinin sandık beklentisine ilişkin de konuşan Aslan, sandığın ülkenin bütün sorunlarını tek başına çözecek bir araç olarak görülmemesini istedi. Aslan, seçimlerin bir mücadele aracı olduğunu ancak toplumsal direniş ve örgütlü mücadele olmadan iktidar değişikliğinin yeterli olmayacağını belirtti.

"FABRİKALARDA ÜRETİM DURMALI, 10 DAKİKALIK SAYGI DURUŞU YAPILMALI"

Seyit Aslan, Türkiye'de çok sayıda mücadele yürütüldüğünü ancak bu mücadelelerin birbirinden kopuk kaldığını ifade ederek, çevre mücadelesi verenlerin, fabrikalarda sendikal hakları için direnen işçilerin, yaşam hakkı için mücadele eden kadınların, demokratik üniversite talep eden gençlerin, üretici köylülerin ve gazetecilerin mücadelelerinin ortak bir hatta buluşması gerektiğini vurguladı.

Aliağa'daki demir çelik fabrikasındaki patlamada 19 işçinin yaşamını yitirdiğini hatırlatan Seyit Aslan, bunun karşısında sendikaların ve konfederasyonların ortak bir tutum alabileceğini belirtti. Aslan, fabrikalarda üretimin durdurulması ve on dakikalık saygı duruşu yapılması önerisini dile getirerek, böyle bir ortak tutumun, kamu çalışanlarını, işçileri, çiftçileri ve toplumun diğer kesimlerini bir araya getirebileceğini söyledi.

Kongrede yapılan seçim sonucunda Sedat Başkavak yeniden Emek Partisi Mersin İl Başkanı seçildi.