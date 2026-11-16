Mersin\'de fosillerin geçmişi ele alındı, müzede 312 fosil örneği sergileniyor

Mersin Üniversitesi Deniz Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen 'Müze Sohbetleri' programında, Mersin'in milyonlarca yıllık jeolojik geçmişi ve bölgede bulunan fosiller ele alındı. Programda, geçmiş dönemlere ait deniz fosillerinin bölgenin doğal tarihine ışık tuttuğu belirtildi.

Mersin Üniversitesi Deniz Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesindeki Deniz Yaşamı Müzesinde düzenlenen 'Müze Sohbetleri' programının 14'üncüsü gerçekleştirildi. 'Mersin Fosilleri' başlığıyla düzenlenen etkinliğe, Mühendislik Fakültesinden emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Nurdan İnan konuşmacı olarak katıldı. Programın açılışında konuşan Merkez Müdürü Prof. Dr. Deniz Ayas, etkinliklerin bilimsel bilgiyi toplumla buluşturmayı amaçladığını belirterek, Mersin'in doğal tarihinin tanıtılmasına önem verdiklerini ifade etti.

Mersin'in jeolojik geçmişi ele alındı

Programda sunum yapan Prof. Dr. Nurdan İnan, Mersin ve çevresinin milyonlarca yıllık jeolojik geçmişini, bölgede bulunan fosil topluluklarını ve bunların bilimsel önemini anlattı. Fosillerin geçmiş çağlarda yaşamış canlıların çeşitliliğini, evrim süreçlerini ve değişen çevre şartlarını anlamada önemli bilimsel kayıtlar olduğunu belirten İnan, özellikle deniz fosillerinin geçmiş deniz ortamları hakkında önemli bilgiler sunduğunu ifade etti.

Mersin'in jeolojik açıdan zengin bir bölge olduğunu vurgulayan İnan, günümüzde karasal alanlarda bulunan deniz fosillerinin, bölgenin geçmişte geçirdiği jeolojik değişimlerin anlaşılmasına katkı sağladığını kaydetti. Fosillerin yalnızca geçmişte yaşamış canlıların kalıntıları olmadığını, eski denizlerin, iklim şartlarının ve ekosistemlerin değişimini ortaya koyan bilimsel kayıtlar olduğunu aktardı.

Sunumunda farklı jeolojik dönemlere ait fosil örneklerini de değerlendiren İnan, geçmiş çağlardaki biyolojik çeşitliliğin belirlenmesinde deniz omurgasız fosillerinin önemine dikkat çekti. Fosillerin bilimsel yöntemlerle toplanması, tanımlanması, korunması ve müzelerde sergilenmesinin doğal tarih mirasının gelecek nesillere aktarılması açısından önemli olduğunu belirtti.

312 fosil örneği müzede sergileniyor

Prof. Dr. Nurdan İnan'ın bilimsel araştırmaları kapsamında derlenen fosil örneklerinin, Mersin Denizcilik Müzesi bünyesinde 2013 yılında oluşturulan 'Jeolojik Zamanların Denizlerinden Fosiller' bölümünde sergilenmeye başlandığı belirtildi. Farklı jeolojik dönemlere ait 312 fosil örneğinin yer aldığı koleksiyon, ziyaretçilere geçmiş deniz yaşamının çeşitliliğini inceleme imkanı sunuyor. Fosillerin bilimsel sınıflandırmaları ve jeolojik yaşlarına ilişkin bilgilerle sergilenmesi, koleksiyonu bilimsel eğitim açısından da önemli bir kaynak haline getiriyor.