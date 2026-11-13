Göztepe İsonem, Pinckney ve Sarıarslan'ı kadrosuna katarak güçlendi - Son Dakika
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Göztepe İsonem, Pinckney ve Sarıarslan'ı kadrosuna katarak güçlendi

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Göztepe İsonem, Pinckney ve Sarıarslan\'ı kadrosuna katarak güçlendi
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Göztepe İsonem, ABD'li uzun forvet DeAndre Pinckney ve Mersin Spor'dan guard Kaan Sarıarslan'ı transfer ederek kadrosunu güçlendirdi. Ligde 9 maçta 7 galibiyet ve 2 mağlubiyeti bulunan sarı-kırmızılı ekip, yeni transferlerin katılımıyla yarın Cide Osman Basketbol'u ağırlayacak.

Türkiye Basketbol Ligi'nde bu sezon oynadığı 9 maçta 7 galibiyet, 2 mağlubiyetle zirve yarışı veren Göztepe İsonem kadrosunu iki transferle güçlendirdi. Sarı-kırmızılı ekip son olarak Yunanistan'da AEK forması giyen 26 yaşında, 2.03 boyundaki ABD'li uzun forvet DeAndre Pinckney ile anlaşmaya vardı. NCAA'de Southern Mississippi Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra profesyonel kariyerinde Danimarka, Fransa, İsrail, Romanya, Porto Riko ve Yunanistan liglerinin yanı sıra Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) ve FIBA Europe Cup'ta mücadele eden sporcu 2 şampiyonluk yaşadı.

Göztepe, Mersin Spor'dan 29 yaşında, 1.92 boyundaki guard Kaan Sarıarslan'ı da kadrosuna kattı. Yeni transferler takımla antrenmanlara başladı.

Göztepe ligde yarın takviyeli kadrosuyla saat 16.00'da Bornova Altındağ Atatürk Spor Kompleksi'nde Cide Osman Basketbol'u konuk edecek.

Kaynak: DHA
Amerika Birleşik DevletleriBasketbolMersinSporSon Dakika

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