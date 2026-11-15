Karaman FK kafilesinin otobüsünde yangın çıkınca TFF, Yeni Mersin maçını erteledi - Son Dakika
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Karaman FK kafilesinin otobüsünde yangın çıkınca TFF, Yeni Mersin maçını erteledi

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Karaman FK kafilesinin otobüsünde yangın çıkınca TFF, Yeni Mersin maçını erteledi
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TFF, Karaman FK'nın deplasman yolculuğunda takım otobüsünde çıkan yangın nedeniyle Yeni Mersin İdmanyurdu-Karaman FK maçını ileri bir tarihe erteledi. Karaman-Konya kara yolunda çıkan yangında yaklaşık 30 kişilik kafile otobüsten tahliye edilirken yaralanan olmadı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Karaman FK'nın deplasman yolculuğu sırasında takım otobüsünde çıkan yangın nedeniyle bugün oynanması planlanan Yeni Mersin İdmanyurdu-Karaman FK karşılaşmasını ileri bir tarihe erteledi.

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Karaman FK'nın, bugün saat 13.00'te Silifke Şehir Stadyumu'nda Yeni Mersin İdmanyurdu ile karşı karşıya gelmesi planlanıyordu. Ancak sabah saatlerinde Karaman- Konya kara yolunda, futbolcu ve teknik heyeti taşıyan Kazımkarabekir Belediyesine ait otobüsün motor bölümünde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek otobüsü saran alevler nedeniyle araç kullanılamaz hale gelirken, yaklaşık 30 kişilik kafile şoförün müdahalesiyle otobüsten tahliye edildi. Yangında yaralanan olmadı.

Yaşanan olayın ardından Karaman FK yönetiminin maçın ertelenmesi yönündeki talebi üzerine TFF, karşılaşmanın ileri bir tarihte oynanmasına karar verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, "15.11.2026 Pazar günü saat 13.00'te Silifke Şehir Stadyumu'nda oynanacak olan Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş.-Karaman Futbol Kulübü Nesine 3. Lig 3. Grup müsabakası, Karaman Futbol Kulübünün takım otobüsünde çıkan yangın nedeniyle Federasyonumuzca ileri bir tarihe ertelenmiştir" denildi.

Karşılaşmanın oynanacağı yeni tarih ise daha sonra açıklanacak.

Kaynak: İHA
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