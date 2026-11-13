Mersin'de 'Her Mahalle Bir Mersin' etkinliğinde 12 kurum vatandaşla buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Mersin'de 'Her Mahalle Bir Mersin' etkinliğinde 12 kurum vatandaşla buluştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin\'de \'Her Mahalle Bir Mersin\' etkinliğinde 12 kurum vatandaşla buluştu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Mersin Valiliğinin 'Her Mahalle Bir Mersin' projesi kapsamında Akdeniz'deki Gazipaşa Ortaokulu'nda etkinlik düzenlendi. Okul bahçesinde 12 kurumun stant açtığı etkinlikte vatandaşların talepleri dinlendi, Vali Atilla Toros mahalle sakinleriyle istişare toplantısı yaptı.

Mersin Valiliğince hazırlanan "Her Mahalle Bir Mersin" projesi kapsamında kamu kurumlarının yetkilileri vatandaşlarla bir araya geldi.

Valilik tarafından hayata geçirilen proje kapsamında Akdeniz ilçesindeki Gazipaşa Ortaokulu'nda etkinlik düzenlendi.

Okul bahçesinde 12 kurumun kurduğu stantlarda vatandaşlara kurumların çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Programda vatandaşlardan gelen talep ve öneriler dinlendi, öğrencilere yönelik çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Etkinlik alanını gezerek çalışmalar hakkında bilgi alan Mersin Valisi Atilla Toros, okul bahçesindeki alanda hem mahalle sakinleri hem de vatandaşlarla istişare toplantısı yaptı.

Vali Toros, gazetecilere yaptığı açıklamada, proje kapsamında eğitimden sosyal hizmetlere, sağlıktan güvenliğe kadar birçok alanda hareket edildiğini söyledi.

Kentteki kamu kurumlarının burada vatandaşlara doğrudan kendilerini ifade etme şansı bulduğunu dile getiren Toros, şöyle konuştu:

"Kamu kurum ve kuruluşlarımız hizmetlerini gerektiği gibi hakkıyla ve layıkıyla yerine getirmek için ellerinden gelen bütün gayreti gösteriyorlar. Mahallelerimizde doğrudan bunları anlatma, doğrudan vatandaşlarla buluşturma imkanını bulabildiğimiz için memnun oluyoruz."

Toros, proje kapsamında vatandaşların ve mahallelerin sorunlarını dinlediklerini belirterek, bu çalışmanın şu ana kadar ciddi faydasını gördüklerini ifade etti.

Proje kapsamında kentteki diğer mahallelerde de etkinliklerin yapılacağı bildirildi.

Kaynak: AA
Yerel HaberlerAtilla TorosGazipaşaAkdenizGüncelMersinYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10 anket firmasının ortalaması alındı İşte partilerin oy oranları 10 anket firmasının ortalaması alındı! İşte partilerin oy oranları
Şara’nın eşi Latife el-Durubi’nin inanılmaz yükselişi Şara'nın eşi Latife el-Durubi'nin inanılmaz yükselişi
Zemin tartışması sona erdi, Süper Kupa finali RAMS Park’ta oynanacak Zemin tartışması sona erdi, Süper Kupa finali RAMS Park'ta oynanacak
Ons altın 13 ayın en düşüğünde: İslam Memiş kimleri uyardı Ons altın 13 ayın en düşüğünde: İslam Memiş kimleri uyardı?
Otobüs hızla yaklaşıyordu: Murat Yıldırım genç kızı son anda çekti Otobüs hızla yaklaşıyordu: Murat Yıldırım genç kızı son anda çekti
Elinde elma, üzerinde Fenerbahçe forması Şimdi dünya yıldızı Elinde elma, üzerinde Fenerbahçe forması! Şimdi dünya yıldızı
18:56
Bakan Gürlek: 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı
Bakan Gürlek: 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı
18:37
AİHM kararı için yapılan itiraz: Kavala’ya üst mahkemeden de ret
AİHM kararı için yapılan itiraz: Kavala'ya üst mahkemeden de ret
18:19
Brooklyn’de çöken binada 8 ölü: Çökme anı daire kamerasında
Brooklyn'de çöken binada 8 ölü: Çökme anı daire kamerasında
18:11
Galatasaray yönetiminde iki ayrılık: Gerginlik 27 Ekim’de başlamıştı
Galatasaray yönetiminde iki ayrılık: Gerginlik 27 Ekim'de başlamıştı
18:07
Bilal Erdoğan’a sevgi seli Kalabalıktan adım atmakta zorlandı
Bilal Erdoğan’a sevgi seli! Kalabalıktan adım atmakta zorlandı
17:23
İsrail televizyonunda Türkiye tartışması Sunucu yayını kesmek zorunda kaldı
İsrail televizyonunda Türkiye tartışması! Sunucu yayını kesmek zorunda kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2026 20:10:42. #7.13#
SON DAKİKA: Mersin'de 'Her Mahalle Bir Mersin' etkinliğinde 12 kurum vatandaşla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android