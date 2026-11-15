Elazığ\'da doğal gaz zehirlenmesinde 2\'si çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı

Elazığ'da doğal gaz zehirlenmesinde 2'si çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'ın Doğukent Mahallesi'ndeki binada doğal gaz zehirlenmesi yaşandı, 2'si çocuk 6 kişi kusma ve baş dönmesiyle Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumları hafif olan kişiler tedbir amaçlı tedavi altına alınırken doğalgaz ekipleri binada kontrol yaptı.
Elazığ'da bir binada meydana gelen doğal gaz zehirlenmesi, paniğe neden oldu. Olayda 2'si çocuk olmak üzere 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Olay, Doğukent Mahallesi Itri Caddesi'nde bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binada 2'si çocuk olmak üzere 6 kişi, kusma ve baş dönmesi şikayetleri yaşaması üzerine durum sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, durumları hafif olan 6 kişi tedbir amaçlı Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Doğal gaz ekipleri, binada kontrol çalışması yaptı.
Kaynak: İHA
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