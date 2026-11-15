Karaman'da köylerden gelen 80 çocuk hafta sonları 12 atölyede eğitim alıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Karaman'da köylerden gelen 80 çocuk hafta sonları 12 atölyede eğitim alıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karaman\'da köylerden gelen 80 çocuk hafta sonları 12 atölyede eğitim alıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Karaman'da Köyde Gelecek Var Projesi kapsamında köylerden gelen 80 çocuk, hafta sonları kent merkezindeki 12 atölyede gönüllü öğretmenlerden eğitim alıyor. Atölyelerde çocukların yeteneklerini keşfetmesi ve sosyalleşmesi amaçlanıyor.

Karaman'da İl Özel İdaresince hayata geçirilen Köyde Gelecek Var Projesi kapsamında köylerde yaşayan çocuklar, hafta sonları kent merkezindeki atölyelerde eğitim alarak yeteneklerini geliştiriyor.

İl Özel İdaresi Spor İşleri Müdürlüğü iş birliğiyle faaliyetlerini sürdüren Özel İdare Akademi Kültür Sanat ve Gençlik Derneği tarafından yürütülen Köyde Gelecek Var Projesi kapsamında hafta sonları ilçe, belde ve köylerden alınan 80 çocuk, servislerle kent merkezindeki TOKİ Ortaokulu'na getiriliyor.

Okulda bulunan drama, müzik, satranç, zeka oyunları, e- spor, robotik kodlama, ahşap, el becerileri, okçuluk, hava sporları, resim ve spor atölyelerinde çocuklara eğitim veriliyor.

Farklı alanlarda uygulamalı dersler alan çocuklar, hem yeteneklerini keşfediyor hem de eğlenceli vakit geçiriyor.

Gönüllü öğretmenlerle eğitim veriliyor

TOKİ Ortaokulu Müdürü Ramazan Garip, AA muhabirine, çocukların her atölyede vakit geçirebilmesi için gönüllü öğretmenlerin gözetiminde farklı bölümlerde eğitim aldığını söyledi.

Okulda 12 atölye bulunduğunu anlatan Garip, şunları kaydetti:

"Bu atölyelerle çocuklarımızın özellikle sosyal gelişimlerine katkı sunmaya çalışıyoruz. Çocukların kendilerini geliştirdiği, sosyalleştiği çalışmalar yapılıyor. Çocukların gelişimini, atölyelerde aldıkları eğitimleri ve uygulamalarını görmek bizleri çok mutlu ediyor. Çocuklar kendilerini geliştirdiklerini ve farklı bir ortam gördüklerini söylüyor. Çocuklarımız için çalışmaya devam edeceğiz. Proje bittiğinde de çocuklarımızı Konya Bilim Merkezi'ne götüreceğiz."

Öğrencilerden Ecrin Demirgül (10), farklı atölyelerde eğitimler almalarının kendisini mutlu ettiğini, en sevdiği atölyenin okçuluk olduğunu dile getirdi.

Derslerden çok keyif aldığını belirten Demirgül, "En çok gelmeyi sevdiğim yerlerden birisi burası." dedi.

Öğrenci Süleyman Nebi İnal (12) da birçok şeyi atölyelerde ilk kez deneyimlediğini, müzik aleti çalmayı öğrendiğini söyledi.

Mehmet Kaplan (11) ise hafta sonlarını, telefonla vakit geçirmek yerine okulda yeni bilgiler öğrenerek değerlendirmenin daha güzel olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
Yerel HaberlerTeknolojiKaramanEğitimGüncelÇocukYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın en iyi peyniri seçildi 5 bin 330 rakibini geride bıraktı Dünyanın en iyi peyniri seçildi! 5 bin 330 rakibini geride bıraktı
4 şehir birden hızlı trenle bağlanıyor: 6 buçuk saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek 4 şehir birden hızlı trenle bağlanıyor: 6 buçuk saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek
Düğünde sırtı açık elbise giyen gelin annesi izleyicileri ikiye böldü Düğünde sırtı açık elbise giyen gelin annesi izleyicileri ikiye böldü
Markette video çeken kadın uyarılara aldırış etmedi Görevliye söyledikleri şaşırttı Markette video çeken kadın uyarılara aldırış etmedi! Görevliye söyledikleri şaşırttı
İran, ABD’nin Patriot radarını 6 İHA ile vurdu İran, ABD'nin Patriot radarını 6 İHA ile vurdu
“Türkiye sineması” tartışmasında Talat Bulut’tan Bilginer’e ağır sözler “Türkiye sineması” tartışmasında Talat Bulut'tan Bilginer'e ağır sözler
11:52
Milei’nin şovları tartışılırken Arjantin’in borcu 532 milyar dolara ulaştı
Milei'nin şovları tartışılırken Arjantin'in borcu 532 milyar dolara ulaştı
10:49
Emeklilik hesabı yapanlar dikkat 1 Ocak’ta her şey değişecek
Emeklilik hesabı yapanlar dikkat! 1 Ocak'ta her şey değişecek
10:22
MediaMarkt’ın çatı şirketi Çinli JD.com’a geçti: Bedeli 1,34 milyar euro
MediaMarkt'ın çatı şirketi Çinli JD.com'a geçti: Bedeli 1,34 milyar euro
10:14
Afşinli halk ozanı Aşık Kamberi, Kahramanmaraş otogarında ölü bulundu
Afşinli halk ozanı Aşık Kamberi, Kahramanmaraş otogarında ölü bulundu
09:48
Sokaklarda terk edilen hurda araçlar için harekete geçildi 9 bin 441 TL cezası var
Sokaklarda terk edilen hurda araçlar için harekete geçildi! 9 bin 441 TL cezası var
08:55
Tanker kazası ve uçuş krizi aynı gün: Obama’nın 3 yıllık filmi akla geldi
Tanker kazası ve uçuş krizi aynı gün: Obama'nın 3 yıllık filmi akla geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2026 12:06:34. #.0.3#
SON DAKİKA: Karaman'da köylerden gelen 80 çocuk hafta sonları 12 atölyede eğitim alıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android