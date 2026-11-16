Göktaş ile Zulkifli, 2027-2029 aile ve sosyal hizmetler faaliyet planını imzaladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Singapur Toplumsal ve Aile Gelişim Bakanı Masagos Zulkifli, gerçekleştirdikleri ikili görüşmenin ardından aile politikaları, sosyal hizmetler, çocuk koruma ve kadına yönelik şiddetle mücadele alanlarında iş birliğini kapsayan 2027-2029 faaliyet planını imzaladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Asya Aile Konferansı'na katılmak üzere Singapur'a geldi. Bakan Göktaş, temasları kapsamında Singapur Toplumsal ve Aile Gelişim Bakanı Masagos Zulkifli ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından iki ülke arasında 2027-2029 yıllarını kapsayan faaliyet planına imza atıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na göre; 4 Kasım 2025'te imzalanan mutabakat zaptına ek olarak hazırlanan plan kapsamında aile yapısının güçlendirilmesi, nüfus politikaları ve demografik dönüşüm konularında bilgi ve deneyim paylaşımı yapılacak. Aile odaklı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin geliştirilmesi, çocuk koruma, risk değerlendirmesi ve sosyal yardım sistemlerinin etkinliğinin artırılması için ortak çalışmalar yürütülecek.

Sosyal yardımlar, sosyal hizmetler ve istihdam arasındaki bağlantıların güçlendirilmesi, dijitalleşme ve iyi uygulama örneklerinin paylaşılması da planın hedefleri arasında yer alıyor. Engelli bireylerin eğitim, istihdam, erişilebilirlik, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin geliştirilmesi için iş birliği yapılacak. Kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımı ile liderlik kapasitelerinin artırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek. Kadına yönelik şiddetle mücadelede ise ŞÖNİM, kadın konukevleri, elektronik izleme ve Alo 183 hattı gibi uygulamalara ilişkin deneyimler paylaşılacak. İki ülke ayrıca aile politikaları alanında ortak programlar, konferanslar ve çalıştaylar düzenleyecek; uluslararası platformlarda ortak girişimler ve politika belgeleri geliştirmek üzere iş birliği yapacak.