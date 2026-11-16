Göktaş ile Zulkifli, 2027-2029 aile ve sosyal hizmetler faaliyet planını imzaladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Göktaş ile Zulkifli, 2027-2029 aile ve sosyal hizmetler faaliyet planını imzaladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Göktaş ile Zulkifli, 2027-2029 aile ve sosyal hizmetler faaliyet planını imzaladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Göktaş ile Zulkifli, 2027-2029 aile ve sosyal hizmetler faaliyet planını imzaladı
Haber Videosu

Bakan Göktaş ile Singapur Bakanı Zulkifli, aile, sosyal hizmetler, çocuk koruma ve kadına yönelik şiddetle mücadeleyi kapsayan 2027-2029 faaliyet planını imzaladı. Plan, iki ülke arasında bilgi ve deneyim paylaşımını ve ortak çalışmaları kapsıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Singapur Toplumsal ve Aile Gelişim Bakanı Masagos Zulkifli, gerçekleştirdikleri ikili görüşmenin ardından aile politikaları, sosyal hizmetler, çocuk koruma ve kadına yönelik şiddetle mücadele alanlarında iş birliğini kapsayan 2027-2029 faaliyet planını imzaladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Asya Aile Konferansı'na katılmak üzere Singapur'a geldi. Bakan Göktaş, temasları kapsamında Singapur Toplumsal ve Aile Gelişim Bakanı Masagos Zulkifli ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından iki ülke arasında 2027-2029 yıllarını kapsayan faaliyet planına imza atıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na göre; 4 Kasım 2025'te imzalanan mutabakat zaptına ek olarak hazırlanan plan kapsamında aile yapısının güçlendirilmesi, nüfus politikaları ve demografik dönüşüm konularında bilgi ve deneyim paylaşımı yapılacak. Aile odaklı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin geliştirilmesi, çocuk koruma, risk değerlendirmesi ve sosyal yardım sistemlerinin etkinliğinin artırılması için ortak çalışmalar yürütülecek.

Sosyal yardımlar, sosyal hizmetler ve istihdam arasındaki bağlantıların güçlendirilmesi, dijitalleşme ve iyi uygulama örneklerinin paylaşılması da planın hedefleri arasında yer alıyor. Engelli bireylerin eğitim, istihdam, erişilebilirlik, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin geliştirilmesi için iş birliği yapılacak. Kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımı ile liderlik kapasitelerinin artırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek. Kadına yönelik şiddetle mücadelede ise ŞÖNİM, kadın konukevleri, elektronik izleme ve Alo 183 hattı gibi uygulamalara ilişkin deneyimler paylaşılacak. İki ülke ayrıca aile politikaları alanında ortak programlar, konferanslar ve çalıştaylar düzenleyecek; uluslararası platformlarda ortak girişimler ve politika belgeleri geliştirmek üzere iş birliği yapacak.

Kaynak: İHA
PolitikaSingapurTürkiyeÇocukKadınSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Büşra Özdemir, AK Parti’ye geçişin ilk adımını attı Büşra Özdemir, AK Parti'ye geçişin ilk adımını attı
Yıllardır suyun içindeydi 30 yıl sonra ezan sesi duyuldu Yıllardır suyun içindeydi! 30 yıl sonra ezan sesi duyuldu
Konya’yı karıştıran yasak aşk skandalı Sonu iki taraf için de kötü bitti Konya'yı karıştıran yasak aşk skandalı! Sonu iki taraf için de kötü bitti
Tamir için geldi, banyoya gizli kamera yerleştirdi Tamir için geldi, banyoya gizli kamera yerleştirdi
Karşı odadaki personeli ağırlayan kaymakamın paylaşımı büyük tartışma yarattı Karşı odadaki personeli ağırlayan kaymakamın paylaşımı büyük tartışma yarattı
Netflix’in yeni dizisinde silah üzerindeki mesaj tartışma yarattı Netflix'in yeni dizisinde silah üzerindeki mesaj tartışma yarattı
Fenerbahçe’nin yıldızından şok veda Fenerbahçe'nin yıldızından şok veda!
Galatasaray’ı yıkan sakatlık haberi Kritik maç öncesi Uğurcan Çakır şoku Galatasaray'ı yıkan sakatlık haberi! Kritik maç öncesi Uğurcan Çakır şoku
15:28
Araştırma hastanesinde ortalık karıştı: Terbiyesizler, terörist miyim ben
Araştırma hastanesinde ortalık karıştı: Terbiyesizler, terörist miyim ben?
15:20
İsmail Kartal’ın Fenerbahçe’den ayrılırken aldığı para ortaya çıktı
İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'den ayrılırken aldığı para ortaya çıktı
14:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kayıtsız kalamadığı pankart: İşte bizim farkımız budur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kayıtsız kalamadığı pankart: İşte bizim farkımız budur
14:48
Memura ocakta yüzde 7,91 zam hesabı: Öğretmen ve polis ne kadar alacak
Memura ocakta yüzde 7,91 zam hesabı: Öğretmen ve polis ne kadar alacak?
14:45
Fatih Terim ABD’deki baloya korumalarla katıldı: Arkasından ayrılmadılar
Fatih Terim ABD'deki baloya korumalarla katıldı: Arkasından ayrılmadılar
14:12
Karadeniz’de yük gemisi battı 12 Türk mürettebatın tamamı kurtarıldı
Karadeniz'de yük gemisi battı! 12 Türk mürettebatın tamamı kurtarıldı
13:29
Fransa maçı sonrası 3 dakikalık toplantı: Sergen Yalçın salondan ayrıldı
Fransa maçı sonrası 3 dakikalık toplantı: Sergen Yalçın salondan ayrıldı
12:10
Karşı odadaki personeli ağırlayan kaymakamın paylaşımı büyük tartışma yarattı
Karşı odadaki personeli ağırlayan kaymakamın paylaşımı büyük tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2026 15:31:19. #.0.3#
SON DAKİKA: Göktaş ile Zulkifli, 2027-2029 aile ve sosyal hizmetler faaliyet planını imzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android