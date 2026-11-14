ADÜ\'de çocuk hastaların ve annelerinin eserleri 17 Kasım\'da sergiyle buluşuyor

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bölümünde tedavi gören çocuklar ile annelerinin hazırladığı sanat eserleri, "Minik ellerden bir gökkuşağı" adlı sergide sanatseverlerle buluşacak.

ADÜ Hastanesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi servisinde tedavi gören çocuklar, zorlu tedavi süreçlerinde renklerin ve sanatın gücüyle hayallerini tuvallere taşıdı. Çocukların ve annelerinin birlikte hazırladığı eserler, umut ve dayanışmanın simgesi olarak sergilenecek. ADÜ Tıp Fakültesi Dekanlığının katkılarıyla düzenlenen "Minik ellerden bir gökkuşağı" isimli sergide, çocukların boyalı avuç izlerinden mandalalara, renkli evlerden balonlu gökyüzü kompozisyonlarına kadar farklı çalışmalar yer alacak. Her fırça darbesinin bir umut, her rengin iyileşme yolculuğunda bir adım olarak nitelendirildiği sergiyle, çocukların hayal gücüne ve yaşama tutunma azmine dikkat çekilecek. Çocukların ve annelerinin emekleriyle hazırlanan sergi, 17 Kasım 2026 Salı günü saat 10.30'da ADÜ Tıp Fakültesi Dekanlığı Fuaye Alanı'nda açılacak. Sergiyle çocukların emeklerinin sanatseverlerle buluşturulması ve sevgi ile dayanışma mesajının daha geniş kitlelere ulaştırılması hedefleniyor.