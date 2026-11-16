Siirt Tillo'da jandarmanın konuğu olan 80 öğrenciye çocuk hakları anlatıldı - Son Dakika
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Siirt Tillo'da jandarmanın konuğu olan 80 öğrenciye çocuk hakları anlatıldı

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Siirt Tillo\'da jandarmanın konuğu olan 80 öğrenciye çocuk hakları anlatıldı
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Valilik açıklamasına göre Siirt Tillo'da 'Çocuk Gelişsin Dünya Değişsin Projesi' kapsamında 80 öğrenci İlçe Jandarma Komutanlığında ağırlandı. Etkinlikte çocuk hakları, sıfır atık, trafik güvenliği ve siber zorbalık anlatıldı; öğrencilere broşür ve Türk bayrağı verildi.

Siirt'te Tillo İlçe Jandarma Komutanlığında??????? misafir edilen öğrenciler için eğitim ve farkındalık etkinliği düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen "Çocuk Gelişsin Dünya Değişsin Projesi" kapsamında öğrencilere yönelik eğitim ve bilgilendirme etkinliği gerçekleştirildi.

Proje kapsamında Tillo İbrahim Hakkı İlk ve Ortaokulu, Tillo İsmail Fakirullah İmam Hatip Ortaokulu ile İmam Hatip Lisesinde öğrenim gören 80 öğrenci, İlçe Jandarma Komutanlığında misafir edildi.

Etkinlikte öğrencilere çocuk hakları, sıfır atık, trafik güvenliği, parmak izi incelemesi, siber zorbalık ve dijital bağımlılık konularında bilgilendirme yapıldı.

Program kapsamında yapılan köpek gösterisi öğrenciler tarafından ilgiyle izlendi.

Jandarmayı yakından tanıma fırsatı bulan öğrencilere etkinlik sonunda bilgilendirici broşür ve Türk bayrağı verildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Siirt Tillo'da jandarmanın konuğu olan 80 öğrenciye çocuk hakları anlatıldı - Son Dakika
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