Erzurum Şehir Hastanesinde çocukların kalp ritim bozukluklarına ileri teknolojiyle müdahale ediliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Erzurum Şehir Hastanesinde çocukların kalp ritim bozukluklarına ileri teknolojiyle müdahale ediliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum Şehir Hastanesinde çocukların kalp ritim bozukluklarına ileri teknolojiyle müdahale ediliyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

- Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Mesud Fakirullahoğlu: "Bu hizmetimizle Doğu Anadolu'daki birçok vatandaşımızın farklı ile gitmeden yapılacak müdahalesini burada gerçekleştirdik. Şimdiye kadar 60 civarında çocuk hastaya gerekli müdahaleyi yaptık" İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Çocuk Kardiyoloji Kliniğinden Prof. Dr. Cem Karadeniz: "Ablasyon, özellikle hayatı tehdit eden bazı ritim bozukluklarında hayat kurtarıcı bir tedavidir"

Erzurum Şehir Hastanesinde son bir yılda, hayati tehlikeye yol açabilen kalp ritim bozuklukları bulunan 60 çocuk, kalpteki hatalı elektriksel sinyallerin yakma veya dondurma yöntemiyle etkisizleştirildiği ablasyon işlemiyle tedavi edildi.

Erzurum Şehir Hastanesi, güçlü sağlık altyapısı ve tecrübeli hekim kadrosuyla hastaların ileri tanı ve tedavi hizmetlerine erişiminde önemli rol üstleniyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki hastalara da hizmet veren hastane, çocuk kardiyolojisi alanındaki özellikli uygulamalarıyla bölgenin önemli tedavi merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Hastanede yaklaşık bir yıldır sürdürülen ablasyon uygulamasıyla ciddi kalp ritim bozukluğu bulunan çocuklara müdahale edilirken ailelerin tedavi için büyük şehirlere gitme ihtiyacı da azalıyor.

Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hazer Erçan Bozyer ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Çocuk Kardiyoloji Kliniğinden Prof. Dr. Cem Karadeniz tarafından gerçekleştirilen müdahalelerde, 3 boyutlu haritalama yöntemiyle kalbin elektriksel aktivitesi incelenerek ritim bozukluğuna neden olan odaklar belirleniyor.

Çocuklar, özel sensörlü kateterlerle genellikle radyasyona maruz kalmadan gerçekleştirilen ablasyon işleminin ardından kısa sürede sağlıklarına kavuşarak taburcu ediliyor.

"Şimdiye kadar 60 civarında çocuk hastaya gerekli müdahaleyi yaptık"

Hastane Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Mesud Fakirullahoğlu, AA muhabirine, hastanede yaklaşık 1 yıldır başlattıkları hizmet kapsamında, aritmisi (kalp ritim bozukluğu) olan çocuk hastalara ablasyon (yakma) işlemini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ani kalp durmasına ve hastanın ölümüne sebep olabilen aritmilerin önemli bir hastalık grubu olduğunu ve komplikasyonlarını yönetmenin zor olduğunu anlatan Fakirullahoğlu, "Bu hizmetle Doğu Anadolu'daki birçok vatandaşımızın farklı ile gitmeden yapılacak müdahalesini burada gerçekleştirdik. Şimdiye kadar 60 civarında çocuk hastaya gerekli müdahaleyi yaptık." dedi.

Fakirullahoğlu, şehir hastanelerinin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık vizyonu ve Sağlık Bakanlığının destekleriyle kurulmuş büyük sağlık kompleksleri??????? olduğunu işaret etti.

Bu hastalara yapılacak müdahaleler için sadece çocuk kardiyoloji uzmanının yeterli olmadığını, kalp ve damar cerrahisi ünitesinin de iyi olması gerektiğini dile getiren Fakirullahoğlu, çocuk kalp hastalığı alanında iyi durumda olduklarını sözlerine ekledi.

"Ablasyon, bazı ritim bozukluklarında hayat kurtarıcı bir tedavi"

Prof. Dr. Karadeniz de Erzurumlu olduğu için memleketine ve bölge illerine hizmet için geldiğini anlattı.

Ablasyonun çocuklardaki ritim bozukluklarının kesin tedavisi ve çözümü olduğunu vurgulayan Karadeniz, "Ablasyon, özellikle hayatı tehdit eden bazı ritim bozukluklarında hayat kurtarıcı bir tedavidir." diye konuştu.

Prof. Dr. Karadeniz, genel anestezi altında gerçekleştirdikleri ablasyon işleminin ortalama 2 saat sürdüğünü, bu tedaviye hastaların ücretsiz ulaştığını kaydetti.

"Radyasyon vermeden işlemi tamamlıyoruz"

Kasık bölgesinden girilerek gerçekleştirilen işlemde kalbin belli noktalarına özel kateterler yerleştirdiklerini ifade eden Karadeniz, şöyle devam etti:

"Herhangi bir opak madde vermeden elektronik kayıt alan kateterlerle giriyoruz ve kalbin haritasını çıkarıyoruz. Hastaya genellikle radyasyon vermeden işlemi tamamlıyoruz. Çocuk dokuları radyasyona hassas olduğu için ileriki dönemde ortaya çıkabilecek bazı sorunların da önüne geçiyoruz."

Prof. Dr. Karadeniz, Erzurum'daki bu hizmetle vatandaşların İstanbul, İzmir ve Ankara gibi şehirlere gitmesine gerek kalmadığını söyledi.

Çocuk kardiyoloji uzmanı Bozyer de Prof. Dr. Karadeniz'in yardımıyla ablasyon işlemini gerçekleştirdiklerini belirterek, erken tanı ve tedavi için yetişkinlik çağına ulaşmadan çocukların bir kez çocuk kardiyoloji uzmanı tarafından muayene edilmesini önerdi.

Ciddi ritim bozukluğu ve kritik ritim bozukluğu olan çocuklara ablasyon işlemi yaptıklarını söyleyen Bozyer, "Ritim bozukluklarının ciddiye alınması, önemsenmesi gerekiyor. Bazen tanı konulmadan ani kardiyak ölümle karşımıza gelebiliyor hastalar." dedi.

Kaynak: AA
Şehir HastanesiYerel HaberlerKatip ÇelebiDoğu AnadoluKaradenizErzurumGüncelİzmirÇocukSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın en iyi peyniri seçildi 5 bin 330 rakibini geride bıraktı Dünyanın en iyi peyniri seçildi! 5 bin 330 rakibini geride bıraktı
4 şehir birden hızlı trenle bağlanıyor: 6 buçuk saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek 4 şehir birden hızlı trenle bağlanıyor: 6 buçuk saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek
Düğünde sırtı açık elbise giyen gelin annesi izleyicileri ikiye böldü Düğünde sırtı açık elbise giyen gelin annesi izleyicileri ikiye böldü
Markette video çeken kadın uyarılara aldırış etmedi Görevliye söyledikleri şaşırttı Markette video çeken kadın uyarılara aldırış etmedi! Görevliye söyledikleri şaşırttı
İran, ABD’nin Patriot radarını 6 İHA ile vurdu İran, ABD'nin Patriot radarını 6 İHA ile vurdu
“Türkiye sineması” tartışmasında Talat Bulut’tan Bilginer’e ağır sözler “Türkiye sineması” tartışmasında Talat Bulut'tan Bilginer'e ağır sözler
Latin Grammy’ye öyle bir kıyafetle geldi ki Görenler gerçek sandı Latin Grammy'ye öyle bir kıyafetle geldi ki! Görenler gerçek sandı
11:52
Milei’nin şovları tartışılırken Arjantin’in borcu 532 milyar dolara ulaştı
Milei'nin şovları tartışılırken Arjantin'in borcu 532 milyar dolara ulaştı
10:49
Emeklilik hesabı yapanlar dikkat 1 Ocak’ta her şey değişecek
Emeklilik hesabı yapanlar dikkat! 1 Ocak'ta her şey değişecek
10:22
MediaMarkt’ın çatı şirketi Çinli JD.com’a geçti: Bedeli 1,34 milyar euro
MediaMarkt'ın çatı şirketi Çinli JD.com'a geçti: Bedeli 1,34 milyar euro
10:15
1 milyon TL’lik peygamber sorusu: Canan Topçu jokersiz riske girdi
1 milyon TL'lik peygamber sorusu: Canan Topçu jokersiz riske girdi
10:14
Afşinli halk ozanı Aşık Kamberi, Kahramanmaraş otogarında ölü bulundu
Afşinli halk ozanı Aşık Kamberi, Kahramanmaraş otogarında ölü bulundu
09:48
Sokaklarda terk edilen hurda araçlar için harekete geçildi 9 bin 441 TL cezası var
Sokaklarda terk edilen hurda araçlar için harekete geçildi! 9 bin 441 TL cezası var
08:55
Tanker kazası ve uçuş krizi aynı gün: Obama’nın 3 yıllık filmi akla geldi
Tanker kazası ve uçuş krizi aynı gün: Obama'nın 3 yıllık filmi akla geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2026 12:07:41. #.0.2#
SON DAKİKA: Erzurum Şehir Hastanesinde çocukların kalp ritim bozukluklarına ileri teknolojiyle müdahale ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android