Sultangazi'de 2'si kız 3 çocuk 5 katlı imalathane çatısında tehlikeli hareket yaptı - Son Dakika
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Sultangazi'de 2'si kız 3 çocuk 5 katlı imalathane çatısında tehlikeli hareket yaptı

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Sultangazi\'de 2\'si kız 3 çocuk 5 katlı imalathane çatısında tehlikeli hareket yaptı
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Sultangazi\'de 2\'si kız 3 çocuk 5 katlı imalathane çatısında tehlikeli hareket yaptı
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İddiaya göre dün İstanbul'un Sultangazi ilçesi Malkoçoğlu Mahallesi'nde 5 katlı ayakkabı imalathanesinin çatısına çıkan 2'si kız 3 çocuk, yüksekte tehlikeli hareketler yaptı. Çocukların can güvenliklerini hiçe saydığı o anlar, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde 5 katlı olan ayakkabı imalathanesinin çatısına çıkan 2'si kız 3 çocuğun tehlikeli hareketleri yürekleri ağza getirdi. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün Sultangazi ilçesi Malkoçoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 5 katlı olan ayakkabı imalathanesinin çatısına çıkan 2'si kız 3 çocuk, yüksekte tehlikeli hareketler yapmaya başladı. Can güvenliklerini hiçe sayan çocukların çatının üzerinde yaptıkları tehlikeli hareketler çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Çocukların tehlikeli oyunu, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: İHA
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