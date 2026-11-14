Kepez'de acı olay: Çatıdan havalandırma boşluğuna düşen 12 yaşındaki Vahit Mete kurtarılamadı - Son Dakika
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Kepez'de acı olay: Çatıdan havalandırma boşluğuna düşen 12 yaşındaki Vahit Mete kurtarılamadı

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Kepez\'de acı olay: Çatıdan havalandırma boşluğuna düşen 12 yaşındaki Vahit Mete kurtarılamadı
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Antalya Kepez'de arkadaşlarıyla birlikte kuş yakalamak amacıyla bir sitenin 6 katlı bloğunun çatısına çıkan Vahit Mete Kahraman (12), aşağı inerken kayarak havalandırma boşluğuna düştü. Çığlıkları duyan apartman sakinlerinin ihbarıyla gelen itfaiye, çocuğu sedyeyle pencereden çıkardı. Önce Kepez Devlet Hastanesi'ne, ardından Antalya Şehir Hastanesi'ne götürülen çocuk yaşamını yitirdi.

ANTALYA'da arkadaşlarıyla birlikte kuş yakalamak için çıktığı 6 katlı apartmanın çatısında havalandırma boşluğuna düşen Vahit Mete Kahraman (12), hayatını kaybetti.

KUŞ YAKALAMAK İÇİN ÇATIYA ÇIKTI

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi 3573 Sokak'taki bir sitenin B blokunda meydana geldi. Vahit Mete Kahraman, arkadaşlarıyla birlikte kuş yakalamak için 6 katlı apartmanın çatısına çıktı. Bir süre sonra Kahraman, aşağı inmek istediği sırada ayağının kayması sonucu havalandırma boşluğundan zemine düştü.

SEDYEYLE PENCEREDEN ÇIKARILDI

Kahraman'ın çığlıklarını duyan apartmandakiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kepez İtfaiye İstasyonu'nda görevli ekipler, havalandırma boşluğunda bulunan Vahit Mete Kahraman'ı sedyeyle pencereden çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kahraman, ambulansla önce Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Vahit Mete Kahraman, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

CENAZESİ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Vahit Mete Kahraman'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak defnedilmek üzere Kurşunlu Mezarlığı'na götürüldü.

Kaynak: DHA
İtfaiyeAntalyaGüncelYaşamKepezÇocukKazaSon Dakika

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SON DAKİKA: Kepez'de acı olay: Çatıdan havalandırma boşluğuna düşen 12 yaşındaki Vahit Mete kurtarılamadı - Son Dakika
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