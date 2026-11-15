İzmir Aliağa\'da Sahil Güvenlik, lastik bottaki 4\'ü çocuk 42 göçmeni yakaladı

İzmir Aliağa'da Sahil Güvenlik, lastik bottaki 4'ü çocuk 42 göçmeni yakaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı, İzmir'in Aliağa ilçesi açıklarında lastik botta düzensiz göçmen grubu tespit etti. Durdurulan botta 4'ü çocuk 42 düzensiz göçmen yakalanarak işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
İzmir'in Aliağa ilçesinde 4'ü çocuk 42 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Aliağa açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.
Sahil güvenlik ekiplerince durdurulan botta 4'ü çocuk 42 düzensiz göçmen bulunduğu belirlendi.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA
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