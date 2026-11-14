Lüleburgaz\'da çocuk hakları gününde ilkokula farkındalık ziyareti yapıldı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla öğrencilere yönelik farkındalık etkinliği düzenlendi.

Lüleburgaz Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından Şaban Öğünç İlkokulu ziyaret edilerek öğrencilerle bir araya gelindi. Etkinlik kapsamında çocuk haklarının önemine dikkat çekilirken, Lüleburgaz Sosyal Hizmet Merkezi önünde de farkındalık çalışması gerçekleştirildi. Düzenlenen etkinlikle çocuk hakları konusunda toplumsal bilincin artırılması amaçlandı.