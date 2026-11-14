Lüleburgaz\'da çocuk hakları gününde ilkokula farkındalık ziyareti yapıldı

Lüleburgaz'da çocuk hakları gününde ilkokula farkındalık ziyareti yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü için öğrencilere farkındalık etkinliği düzenlendi. Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Şaban Öğünç İlkokulu'nu ziyaret etti; merkez önünde de çocuk haklarına dikkat çekildi.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla öğrencilere yönelik farkındalık etkinliği düzenlendi.
Lüleburgaz Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından Şaban Öğünç İlkokulu ziyaret edilerek öğrencilerle bir araya gelindi. Etkinlik kapsamında çocuk haklarının önemine dikkat çekilirken, Lüleburgaz Sosyal Hizmet Merkezi önünde de farkındalık çalışması gerçekleştirildi. Düzenlenen etkinlikle çocuk hakları konusunda toplumsal bilincin artırılması amaçlandı.
Kaynak: İHA
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