Balıkesir Ayvalık'ta kalp krizi geçiren şoför öldü, 10 yolcu denizden sağ kurtarıldı - Son Dakika
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Balıkesir Ayvalık'ta kalp krizi geçiren şoför öldü, 10 yolcu denizden sağ kurtarıldı

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Balıkesir Ayvalık\'ta kalp krizi geçiren şoför öldü, 10 yolcu denizden sağ kurtarıldı
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Balıkesir Valiliği, Ayvalık'ta şoförün kalp krizi geçirmesi nedeniyle yolcu minibüsünün denize düştüğünü açıkladı. Kazada minibüs şoförü hayatını kaybederken, araçtaki 1'i çocuk 10 yolcu sağ olarak denizden çıkarıldı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Balıkesir Valiliği, Ayvalık ilçesinde seyir halindeyken denize düşen 10 BT 035 plakalı yolcu minibüsünün şoförü Batuhan Yılmaz'ın direksiyon başında kalp krizi geçirmesi sonucu kazanın meydana geldiğini ve şoförün hayatını kaybettiğini açıkladı. Araçta bulunan 1'i çocuk 10 yolcunun ise sağ olarak denizden çıkarıldığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Kaza şoförün kalp krizi geçirmesi sonucu meydana geldi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yaşanan ve yürekleri ağza getiren kazaya ilişkin Balıkesir Valiliği tarafından resmi basın duyurusu yayımlandı. Açıklamada, Batuhan Yılmaz yönetimindeki 10 BT 035 plakalı yolcu minibüsünün, sürücünün seyir halindeyken kalp krizi geçirmesi nedeniyle kontrolden çıkarak denize düştüğü belirtildi. Kazaya Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ayvalık İtfaiye Grup amiriği 3 araç ve 8 personel ile müdahale etti.

1'i çocuk 10 yolcu sağ olarak kurtarıldı

Kazanın ardından bölgeye sevk edilen ekipler ve vatandaşların müdahalesiyle denize düşen minibüste bulunan 1'i çocuk toplam 10 yolcunun tamamı sağ olarak sudan çıkarıldı. Yolcuların genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı kaydedilirken, talihsiz minibüs şoförü Batuhan Yılmaz'ın ise hayatını kaybettiği açıklandı.

Balıkesir Valiliği'nden resmi açıklama

Balıkesir Valiliği'nin konuya ilişkin yayımladığı basın duyurusunda şu ifadelere yer verildi: "Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Batuhan Yılmaz isimli şahsın sevk ve kontrolünde olan 10 BT 035 plakalı minibüs şoförünün kalp krizi geçirmesi sonucu araç denize düşmüştür. Araç şoförü vefat etmiştir. Araç içerisinde 10 yolcu (1 çocuk) bulunmakta olup her biri sağ olarak denizden çıkarılmıştır. Hayati tehlikeleri mevcut değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: İHA
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