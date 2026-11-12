Doktorun balkondan düşerek ölümünde sevgilisi emniyette öldürmediğini savundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Doktorun balkondan düşerek ölümünde sevgilisi emniyette öldürmediğini savundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Doktorun balkondan düşerek ölümünde sevgilisi emniyette öldürmediğini savundu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Doktorun balkondan düşerek ölümünde sevgilisi emniyette öldürmediğini savundu
Haber Videosu

Gaziosmanpaşa'da 8. kattan düşen Dr. Pelin Pınar'ın ölümüne ilişkin soruşturmada sevgilisi Nebi Ö. emniyette ifade verdi. Nebi Ö., bebeğin öldüğünü, AVM'de bir çocuğun 'baba' demesi üzerine Pınar'ın üzüldüğünü ve öldürmediğini savundu.

Doğan Can CESUR/ İSTANBUL – GAZİOSMANPAŞA'da 8'inci kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden Dr. Pelin Pınar'ın (27) sevgilisi Nebi Ö.'nün (28) emniyette şüpheli olarak verdiği ifade ortaya çıktı. Nebi Ö., "Pelin'in çok kanaması oldu ve bize doktor bebeğin öldüğünü söyledi. AVM'de yemek yerken arka masaya çocuklu aile oturdu ve çocuk 'baba' diye seslenince Pelin'İN yüzü düştü. Üzüldü benim de içim yandı. Ben kimseye zarar vermedim ve öldürmedim" dedi. Şüpheli adli kontrol şartıyla sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Olay, dün saat 01.00 sıralarında Yenimahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde asistan doktor olarak görev yapan Pelin Pınar, 8'inci kattaki evinin balkonundan henüz bilinmeyen nedenle düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Pınar hayatını kaybetti. Pınar'ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

'DÜŞÜK OLUNCA BİZ DÜĞÜN İŞİNİ ERTELEME KARARI ALDIK'

Soruşturma kapsamında Pelin Pınar'ın sevgilisi Nebi Ö.'nün Küçükköy emniyette şüpheli olarak ifadesi alındı. Nebi Ö. ifadesinde, "Pelin Pınar çok ketum Ondan dolayı çok eski yaşantısı hakkında bir bilgim yoktur ama bildiğim kadarı ile okuduğu esnada biri ile evlenmiş ve 5 ay evli kalmışlar ve daha sonra ayrılık olayı meydana gelmiş. Pelin Pınar ile biz 9 Aralık 2025 yılında sanal medya üzerinden ben istek attım ve yazdım o şekilde tanıştık ve o günden şimdiye kadar konuştuk. 21 Kasım günü nişan tarihi aldık. Pelin Pınar ile 5 Kasımda gece hastaneye gittik hastaneye gitme nedenimiz ise Pelin'in çok kanaması oldu ve bize doktor bebeğin öldüğünü söyledi ve o gece bebek öldü. Bebek bana aittir. Pelin'in tanıdığım kadarıyla duygusal ve bebeklere karşı çok yakın ve ilgili şekilde yaklaşırdı. Düşük olayı ortada olmasaydı Aralık ayında biz düğün düşünüyorduk ama düşük olayı olunca biz düğün işini erteleme kararı aldık" dedi.

'ÇOCUK BABA DİYE SESLENİNCE PELİN ÜZÜLDÜ'

Nebi Ö., ifadesinin devamında, "Pelin isimli şahıs GOP Eğitim ve Araştırma hastanesinde doktor (kadın doğum doktoru) olarak çalışır ve nöbetten 10 Kasım günü sabah geldi ve biz sabah uyuduk daha sonra biz kahvaltı ve gerekli ev işlerini yaptıktan sonra Kuyumcukent'e altın ve gerekli şeyleri almak için oralara baktık ve karar verdik ve aldık. Daha sonra biz AVM'ye gittik ve AVM'ye gideren midesi bulandı biz de yemek yemeye karar verdik ve İskender yedik ve arka masaya çocuklu aile oturdu ve çocuk baba diye seslenince Pelin'in yüzü düştü ve üzüldü benim de içim yandı hatta. Daha sonra yemek yedikten sonra bana nişan için takım elbise bakmaya gittik ve almadan eve geldik. Daha sonra biz yorulunca eve geldik ve ben evde kendi halimde takılırken Pelin de kendi odasına gitti. Daha sonra benim yanıma geldi ve yanıma dolapta olan alkol maddesini kendisi içiyordu bende kendime başka alkol aldım. Daha sonra biz alkol içerken online oyun oynadık ama oyuna o odada ben salonda girdim. Sonra 10 Kasım günü saat 23.40 sıralarında oyunu kapatarak uyuyalım dedim. Daha sonra Pelin yanıma geldi ve karnındaki bebeğin düşükten dolayı olduğundan etkilendiğini, bunları anlattı ve bu esnada Pelin ağladı ve bende 'aşkım ağlama' dedim. Daha sonra Pelin balkona sigara içmeye gitti ve bende geç kalınca 'aşkım odaya gel soğuk hava' demek için aradım ve içeriye geldi. İçeri geldi ve bana bugün olan olayları anlattı ve üzülmesi sonucunda yerde duran alkolü kafasına sek içer şekilde aldı ve bende 'yapma aşkım' dedim. Daha sonra ağlar şekilde oldu ve bende 'aşkım ne oluyor yapma' dedim. Ben kendi ellerimle kalktım ve Pelin'e kokteyl yaptım ve karşıma aldım ve konuşmak istedim ve olayın dozundan dolayı çok ağır şekilde morali bozulunca bende 'aşkım lavaboya gidip geleceğim dur konuşacağım' dedim" ifadelerini kullandı.

'BEN KİMSEYE ZARAR VERMEDİM VE KİMSEYİ ÖLDÜRMEDİM'

Nebi Ö., "Ben lavaboya gittim, o esnada 'güm' diye ses geldi ardından çığlık sesi geldi ve bende hemen dışarıya çıkıp balkona geldim yere baktım. Yerde karanlık olacak şekilde yerde yatan cesedi gördüm ve hemen eve baktım evde olamayınca 112 ekiplerine haber verdim hemen ambulansın sesi ve aynı zamanda ambulansın kendisi geldi. Hatta ambulans gelmeden önce üst katta olan komşum sesleri duyunca balkondan baktı 'ne oluyor' dedi bende olayı anlattım 'hemen polisi arayın' dedim. Komşumu aradım ve oda olay yerine geldi. Olay yerine ekipler geldi ve inceleme yaptılar. Ben kimseye zarar vermedim ve kimseyi öldürmedim. Evi biz Pelin ile beraber yaşamak için Mayıs sonunda tuttum ve ondan sonra olay adresine taşındım" dedi. Şüpheli adli kontrol şartıyla sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Kaynak: DHA
Gaziosmanpaşaİstanbul3. SayfaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Panodaki not bomba 10 Kasım’da Kur’an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti Panodaki not bomba! 10 Kasım'da Kur'an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti
Alman ordusunda cinsel taciz skandalı Her 5 kadın askerden 2’si mağdur Alman ordusunda cinsel taciz skandalı! Her 5 kadın askerden 2'si mağdur
Sedat Peker, Hacı Yakışıklı’nın Atatürk için yazdıklarına kayıtsız kalamadı Sedat Peker, Hacı Yakışıklı'nın Atatürk için yazdıklarına kayıtsız kalamadı
Sergen Yalçın ilk sınavına çıkıyor İşte muhtemel 11 Sergen Yalçın ilk sınavına çıkıyor! İşte muhtemel 11
TCMB’nin yeni enflasyon tahmini asgari ücret hesaplarını değiştirdi İşte 2027 için zam senaryoları TCMB’nin yeni enflasyon tahmini asgari ücret hesaplarını değiştirdi! İşte 2027 için zam senaryoları
6 kadına uyku ilacı verip tecavüz etti Bilgisayarından çıkan görüntüler korkunç 6 kadına uyku ilacı verip tecavüz etti! Bilgisayarından çıkan görüntüler korkunç
Aradaki fark açılıyor İşte 28 ilde yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi anketinin sonucu Aradaki fark açılıyor! İşte 28 ilde yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi anketinin sonucu
Bakan Tekin’den elini sıkmayan DEM Partili vekile: Ben nasıl yaşayacağım acaba Bakan Tekin'den elini sıkmayan DEM Partili vekile: Ben nasıl yaşayacağım acaba
İspanyol oyuncu Ester Expósito’dan ötanazi itirafı: Başvurum reddedildi İspanyol oyuncu Ester Expósito'dan ötanazi itirafı: Başvurum reddedildi
Tüfekle işlenen 3 cinayet: Afyonkarahisar’da 1 haftada 10 kişi öldü Tüfekle işlenen 3 cinayet: Afyonkarahisar'da 1 haftada 10 kişi öldü
30 yılın bereketi Tonlarca palamut ücretsiz dağıtıldı 30 yılın bereketi! Tonlarca palamut ücretsiz dağıtıldı
Acun Ilıcalı’dan dev imza Avrupa kupaları yeniden Exxen’de Acun Ilıcalı'dan dev imza! Avrupa kupaları yeniden Exxen'de
13:51
Bir zamanlar Haaland’ı gölgede bırakmıştı Şimdi bakın nerede
Bir zamanlar Haaland'ı gölgede bırakmıştı! Şimdi bakın nerede
13:25
Ligde tek galibiyet: Manchester United’da Carrick’in yerine kim gelecek
Ligde tek galibiyet: Manchester United'da Carrick'in yerine kim gelecek?
13:23
Hacı Yakışıklı’nın TV100 programlarına son verildi
Hacı Yakışıklı'nın TV100 programlarına son verildi
13:12
Belçika maçında Arda Güler’e serbest rol: Yalçın’ın iki sistemli planı
Belçika maçında Arda Güler'e serbest rol: Yalçın'ın iki sistemli planı
12:45
Kırmızı bültenle aranan Sercan Sayal, Yunanistan’da yakalandı Türkiye’ye getiriliyor
Kırmızı bültenle aranan Sercan Sayal, Yunanistan’da yakalandı! Türkiye’ye getiriliyor
12:35
Televizyon yıldızı Bodrum’da cinayetten tutuklandı
Televizyon yıldızı Bodrum'da cinayetten tutuklandı
12:17
Doktor ve hemşire hastane koridorunda birbirine girdi
Doktor ve hemşire hastane koridorunda birbirine girdi
12:07
Acun Ilıcalı’dan dev imza Avrupa kupaları yeniden Exxen’de
Acun Ilıcalı'dan dev imza! Avrupa kupaları yeniden Exxen'de
11:49
Bakan Tekin’den elini sıkmayan DEM Partili vekile: Ben nasıl yaşayacağım acaba
Bakan Tekin'den elini sıkmayan DEM Partili vekile: Ben nasıl yaşayacağım acaba
11:41
Volkswagen 100 bin, Bosch 13 bini aşkın çalışanı çıkaracak: Avrupa’da istihdam daralıyor
Volkswagen 100 bin, Bosch 13 bini aşkın çalışanı çıkaracak: Avrupa'da istihdam daralıyor
11:40
Aradaki fark açılıyor İşte 28 ilde yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi anketinin sonucu
Aradaki fark açılıyor! İşte 28 ilde yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi anketinin sonucu
11:27
TCMB’nin yeni enflasyon tahmini asgari ücret hesaplarını değiştirdi İşte 2027 için zam senaryoları
TCMB’nin yeni enflasyon tahmini asgari ücret hesaplarını değiştirdi! İşte 2027 için zam senaryoları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2026 14:00:34. #7.12#
SON DAKİKA: Doktorun balkondan düşerek ölümünde sevgilisi emniyette öldürmediğini savundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android