Doktorun balkondan düşerek ölümünde sevgilisi emniyette öldürmediğini savundu

Doğan Can CESUR/ İSTANBUL – GAZİOSMANPAŞA'da 8'inci kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden Dr. Pelin Pınar'ın (27) sevgilisi Nebi Ö.'nün (28) emniyette şüpheli olarak verdiği ifade ortaya çıktı. Nebi Ö., "Pelin'in çok kanaması oldu ve bize doktor bebeğin öldüğünü söyledi. AVM'de yemek yerken arka masaya çocuklu aile oturdu ve çocuk 'baba' diye seslenince Pelin'İN yüzü düştü. Üzüldü benim de içim yandı. Ben kimseye zarar vermedim ve öldürmedim" dedi. Şüpheli adli kontrol şartıyla sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Olay, dün saat 01.00 sıralarında Yenimahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde asistan doktor olarak görev yapan Pelin Pınar, 8'inci kattaki evinin balkonundan henüz bilinmeyen nedenle düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Pınar hayatını kaybetti. Pınar'ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

'DÜŞÜK OLUNCA BİZ DÜĞÜN İŞİNİ ERTELEME KARARI ALDIK'

Soruşturma kapsamında Pelin Pınar'ın sevgilisi Nebi Ö.'nün Küçükköy emniyette şüpheli olarak ifadesi alındı. Nebi Ö. ifadesinde, "Pelin Pınar çok ketum Ondan dolayı çok eski yaşantısı hakkında bir bilgim yoktur ama bildiğim kadarı ile okuduğu esnada biri ile evlenmiş ve 5 ay evli kalmışlar ve daha sonra ayrılık olayı meydana gelmiş. Pelin Pınar ile biz 9 Aralık 2025 yılında sanal medya üzerinden ben istek attım ve yazdım o şekilde tanıştık ve o günden şimdiye kadar konuştuk. 21 Kasım günü nişan tarihi aldık. Pelin Pınar ile 5 Kasımda gece hastaneye gittik hastaneye gitme nedenimiz ise Pelin'in çok kanaması oldu ve bize doktor bebeğin öldüğünü söyledi ve o gece bebek öldü. Bebek bana aittir. Pelin'in tanıdığım kadarıyla duygusal ve bebeklere karşı çok yakın ve ilgili şekilde yaklaşırdı. Düşük olayı ortada olmasaydı Aralık ayında biz düğün düşünüyorduk ama düşük olayı olunca biz düğün işini erteleme kararı aldık" dedi.

'ÇOCUK BABA DİYE SESLENİNCE PELİN ÜZÜLDÜ'

Nebi Ö., ifadesinin devamında, "Pelin isimli şahıs GOP Eğitim ve Araştırma hastanesinde doktor (kadın doğum doktoru) olarak çalışır ve nöbetten 10 Kasım günü sabah geldi ve biz sabah uyuduk daha sonra biz kahvaltı ve gerekli ev işlerini yaptıktan sonra Kuyumcukent'e altın ve gerekli şeyleri almak için oralara baktık ve karar verdik ve aldık. Daha sonra biz AVM'ye gittik ve AVM'ye gideren midesi bulandı biz de yemek yemeye karar verdik ve İskender yedik ve arka masaya çocuklu aile oturdu ve çocuk baba diye seslenince Pelin'in yüzü düştü ve üzüldü benim de içim yandı hatta. Daha sonra yemek yedikten sonra bana nişan için takım elbise bakmaya gittik ve almadan eve geldik. Daha sonra biz yorulunca eve geldik ve ben evde kendi halimde takılırken Pelin de kendi odasına gitti. Daha sonra benim yanıma geldi ve yanıma dolapta olan alkol maddesini kendisi içiyordu bende kendime başka alkol aldım. Daha sonra biz alkol içerken online oyun oynadık ama oyuna o odada ben salonda girdim. Sonra 10 Kasım günü saat 23.40 sıralarında oyunu kapatarak uyuyalım dedim. Daha sonra Pelin yanıma geldi ve karnındaki bebeğin düşükten dolayı olduğundan etkilendiğini, bunları anlattı ve bu esnada Pelin ağladı ve bende 'aşkım ağlama' dedim. Daha sonra Pelin balkona sigara içmeye gitti ve bende geç kalınca 'aşkım odaya gel soğuk hava' demek için aradım ve içeriye geldi. İçeri geldi ve bana bugün olan olayları anlattı ve üzülmesi sonucunda yerde duran alkolü kafasına sek içer şekilde aldı ve bende 'yapma aşkım' dedim. Daha sonra ağlar şekilde oldu ve bende 'aşkım ne oluyor yapma' dedim. Ben kendi ellerimle kalktım ve Pelin'e kokteyl yaptım ve karşıma aldım ve konuşmak istedim ve olayın dozundan dolayı çok ağır şekilde morali bozulunca bende 'aşkım lavaboya gidip geleceğim dur konuşacağım' dedim" ifadelerini kullandı.

'BEN KİMSEYE ZARAR VERMEDİM VE KİMSEYİ ÖLDÜRMEDİM'

Nebi Ö., "Ben lavaboya gittim, o esnada 'güm' diye ses geldi ardından çığlık sesi geldi ve bende hemen dışarıya çıkıp balkona geldim yere baktım. Yerde karanlık olacak şekilde yerde yatan cesedi gördüm ve hemen eve baktım evde olamayınca 112 ekiplerine haber verdim hemen ambulansın sesi ve aynı zamanda ambulansın kendisi geldi. Hatta ambulans gelmeden önce üst katta olan komşum sesleri duyunca balkondan baktı 'ne oluyor' dedi bende olayı anlattım 'hemen polisi arayın' dedim. Komşumu aradım ve oda olay yerine geldi. Olay yerine ekipler geldi ve inceleme yaptılar. Ben kimseye zarar vermedim ve kimseyi öldürmedim. Evi biz Pelin ile beraber yaşamak için Mayıs sonunda tuttum ve ondan sonra olay adresine taşındım" dedi. Şüpheli adli kontrol şartıyla sulh ceza hakimliğine sevk edildi.