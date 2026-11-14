Çocuk ve gençler Antalya'daki COP31'de iklim eğitimini Türkiye İklim Okulu'nda alıyor - Son Dakika
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Çocuk ve gençler Antalya'daki COP31'de iklim eğitimini Türkiye İklim Okulu'nda alıyor

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Çocuk ve gençler Antalya\'daki COP31\'de iklim eğitimini Türkiye İklim Okulu\'nda alıyor
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Antalya'da süren COP31 İklim Zirvesi'nin Yeşil Bölgesi'nde yer alan Türkiye İklim Okulu, çocuk ve gençlere iklim eğitimini uygulamalı etkinliklerle veriyor. Ara tatilde teraryum ve bitki atölyeleri ile deneylere katılan çocuklar, iklimi deneyimleyerek öğreniyor.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ev sahipliğinde Antalya'da devam eden COP31 İklim Zirvesi'nde, Yeşil Bölge'de oluşturulan Türkiye İklim Okulu, çocukları ve gençleri iklim değişikliğiyle mücadeleye uygulamalı etkinliklerle dahil ediyor. Ara tatil boyunca Yeşil Bölge'de çocuklar için birbirinden farklı etkinlikler düzenlenecek.

Zirvenin Yeşil Bölgesi'nde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulan Türkiye İklim Okulu, çocukların, gençlerin ve öğretmenlerin iklim değişikliğinin nedenlerini, sonuçlarını ve çözüm yollarını deneyimleyerek öğrenebileceği bir eğitim alanı olarak faaliyet gösteriyor. Konferans salonu, Yaşayan Okul ile İklim Deneyim ve Teknoloji Alanı olmak üzere üç ana bölümden oluşan Türkiye İklim Okulu'nda sıfır atık, kaynakların verimli kullanılması, yenilenebilir enerji, iklime dayanıklı okullar ve çevre dostu teknolojiler farklı etkinliklerle ele alınıyor.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EĞİTİMİ SINIFIN DIŞINA TAŞINIYOR

Türkiye İklim Okulu, iklim eğitimini sınıf ortamının dışına taşıyarak çocukların doğayla doğrudan ilişki kurmasını sağlıyor. Yaşayan Okul bölümünde, çevre dostu yaşam alışkanlıkları, Sıfır Atık ve doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalar tanıtılırken, öğrenciler farklı atölyelerde deneyimlerde bulunuyor. Teraryum, bitkilerin cam veya başka şeffaf malzemelerden yapılmış, açık ya da kapalı kaplar içinde yetiştirildiği küçük bir bitki düzenlemesi anlamına geliyor. Teraryum hazırlama ve bitki yetiştirme etkinlikleriyle çocuklar, doğanın işleyişini, bitkilerin gelişimini ve çevreyi korumanın önemini uygulamalı olarak öğreniyor.

Öğretmen Fatma Yüce, öğrencileriyle birlikte gerçekleştirdikleri etkinliklerin, çocukların çevre bilincine katkı sağladığını belirterek, "Doğayı seven bir sınıfım var ve bunu burada çocuklarımla birlikte şenlendirdik. Teraryum yaptık, bitkiler diktik. Doğanın nasıl kirlendiğini ve nasıl temizlenmesi gerektiğini çocuklarım burada yaparak, yaşayarak öğrendiler. Çok güzel bir etkinlik, burada olmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.

VELİLERDEN İKLİM EĞİTİMİNE DESTEK

Etkinlik alanını çocuklarıyla birlikte ziyaret eden veliler de iklim bilincinin küçük yaşlarda kazandırılmasının önemine vurgu yaptı. Çiğdem Koçak, "Bir veli olarak burada bulunmak, çocuklarımızın geleceği ve ilerleyen dönemlerde nasıl bir doğada, nasıl bir hayatta yetişeceklerini görmek benim için çok büyük mutluluk. Çocuğumun da buraya gelerek bilinçlenmesi benim için çok önemliydi. İklim ve çevre konusunda çocukların bilinçlenmesini sağlayan çok güzel bir ortam oluşturulmuş. Gerçekten COP31 mükemmel" diye konuştu.

'KENDİ BİTKİLERİMİZİ TASARLADIK'

Etkinliklere katılan öğrenciler, COP31 alanında hem yeni bilgiler edindiklerini hem de farklı uygulamaları deneyimleme fırsatı bulduklarını anlattı. Öğrenci Ümmü Gizem Tosun, teraryum atölyesinde kendi bitkisini tasarladığını ve farklı etkinliklere katıldığını belirterek, "COP31'i gördüğümde zaten çok heyecanlıydım. Önce içeri girdik, pasaportlarımızı aldık. Sonra teraryum atölyesine katıldık. Bize toprakla akvaryumun birleşmesiyle oluşan teraryumu anlattılar. Kendi bitkimizi tasarladık, içine süsler koyduk. Daha sonra farklı malzemelerle tasarımlar yaptığımız bir alana geçtik. Deneyler gerçekleştirdik, bitki yaptık, marul yetiştirdik" diye konuştu.

Öğrencilerden Ozan Soysal ise etkinliklerde saksı ve bitki yetiştirdiğini, deneylere katıldığını belirterek, "Burada saksı, bitki büyütme ve deney yaptım. Hepsi de çok güzeldi. Bayıldım yani" ifadelerini kullandı.

'EKOLOJİK DENGEYİ SAĞLAMAMIZ GEREKİYOR'

COP31 etkinlik alanında çocuklar yalnızca bitki yetiştirmekle kalmıyor, ekolojik denge ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına ilişkin mesajlar da veriyor. Öğrenci Uygar Kabacı, ekolojik dengenin korunmasında bütün canlıların önemli olduğunu vurgulayarak, "COP31, ekolojik ayak izimizi azaltmak ve genel olarak ekolojik dengeyi sağlamak için olan bir şey. Biz biliyoruz ki bir karınca biz demek. Bu yüzden en küçük şeyi bile korumamız, ekolojik dengeyi sağlamamız gerekiyor" dedi.

Öğrenci Gülşen Koçak, atıkların doğru şekilde ayrıştırılması gerektiğine dikkat çekerek, "Yerlere çöp atmasınlar. Çöplerini çöp kutularına atsınlar. Plastiği plastik, camı cam kutusuna atsınlar" çağrısında bulundu.

Kaynak: DHA
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