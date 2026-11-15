Konya Selçuklu'da bıçaklanan 17 yaşındaki çocuk öldü, 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Konya Selçuklu'da bıçaklanan 17 yaşındaki çocuk öldü, 3 şüpheli gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya Selçuklu\'da bıçaklanan 17 yaşındaki çocuk öldü, 3 şüpheli gözaltına alındı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Konya Selçuklu'da dün akşam çıkan kavgada sırtından ve kolundan bıçaklanarak ağır yaralanan 17 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı Konya Numune Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı, tahkikat sürüyor.

Konya’da dün akşam saatlerinde çıkan kavgada bıçaklanan 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili tahkikatını sürdürüyor.

Konya <a class='keyword-sd' href='/selcuklu-2/' title='Selçuklu'>Selçuklu</a>'da bıçaklanan 17 yaşındaki çocuk öldü, 3 şüpheli gözaltına alındı

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Selçuklu ilçesi Fatih Mahallesi Güllüova Sokak’ta dün akşam saatlerinde, Muhammed Kayra Ziya Güven ile bir grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada Güven, sırtından ve kolundan bıçakla yaralandı.

Konya Selçuklu'da bıçaklanan 17 yaşındaki çocuk öldü, 3 şüpheli gözaltına alındı

KAÇTIĞI İŞ YERİNDE YERE YIĞILDI

Yaralı halde kaçarak bir iş yerine sığınan Güven, burada yere yığıldı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Güven, ambulansla Konya Numune Hastanesi’ne kaldırıldı.

17 YAŞINDAKİ GENÇ KURTARILAMADI

Durumu ağır olan Güven, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Konya Selçuklu'da bıçaklanan 17 yaşındaki çocuk öldü, 3 şüpheli gözaltına alındı

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili 3 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA
Numune HastanesiYerel HaberlerSelçuklu3. SayfaSelçukluCinayetGüncelÇocukKonyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın en iyi peyniri seçildi 5 bin 330 rakibini geride bıraktı Dünyanın en iyi peyniri seçildi! 5 bin 330 rakibini geride bıraktı
4 şehir birden hızlı trenle bağlanıyor: 6 buçuk saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek 4 şehir birden hızlı trenle bağlanıyor: 6 buçuk saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek
Yoksul filminin yıldızı Şehnaz Dilan, Ediz Hun’un sözlerine yanıt verdi Yoksul filminin yıldızı Şehnaz Dilan, Ediz Hun'un sözlerine yanıt verdi
Maça damga vuran kare Kıyafeti görenin ağzı açık kaldı Maça damga vuran kare! Kıyafeti görenin ağzı açık kaldı
1 milyon TL’lik peygamber sorusu: Canan Topçu jokersiz riske girdi 1 milyon TL'lik peygamber sorusu: Canan Topçu jokersiz riske girdi
Yeğenlerini evlat gibi seven Emel Sayın’dan miras açıklaması Yeğenlerini evlat gibi seven Emel Sayın'dan miras açıklaması
ABD’de uçuşlar neden durdu Stephen King’in yanıtı uzaylılar ABD'de uçuşlar neden durdu? Stephen King'in yanıtı uzaylılar
Emeklilik hesabı yapanlar dikkat 1 Ocak’ta her şey değişecek Emeklilik hesabı yapanlar dikkat! 1 Ocak'ta her şey değişecek
Bakan Çiftçi’den 487 bin kişiyi ilgilendiren uyarı Belgeler geçersiz hale gelecek Bakan Çiftçi'den 487 bin kişiyi ilgilendiren uyarı! Belgeler geçersiz hale gelecek
13:06
14 yaşındaki kızın canlı yayını faciayla bitti
14 yaşındaki kızın canlı yayını faciayla bitti
13:04
Dirk Kuyt’a servet gibi tazminat İşte ödenen para
Dirk Kuyt'a servet gibi tazminat! İşte ödenen para
12:41
Önünden geçtiği dolap saniyeler sonra devrildi Kadının son anda kurtulduğu anlar kamerada
Önünden geçtiği dolap saniyeler sonra devrildi! Kadının son anda kurtulduğu anlar kamerada
12:37
2 katlı binanın çökme anı kamerada Toz bulutu bir anda etrafı kapladı
2 katlı binanın çökme anı kamerada! Toz bulutu bir anda etrafı kapladı
12:34
ASELSAN’ın Ejderha’sı gücünü gösterdi 51 dronu saniyeler içinde etkisiz hale getirdi
ASELSAN'ın Ejderha'sı gücünü gösterdi! 51 dronu saniyeler içinde etkisiz hale getirdi
12:26
487 bin kişiyi ilgilendiriyor e-Devlet’ten bir an önce randevu alın
487 bin kişiyi ilgilendiriyor! e-Devlet'ten bir an önce randevu alın
12:14
Arda Güler’in yeni maaşı ortaya çıktı Günlük kazancı servet
Arda Güler'in yeni maaşı ortaya çıktı! Günlük kazancı servet
12:10
Uçuş krizi üçüncü gününde: 875 sefer daha iptal, nedeni ortaya çıktı
Uçuş krizi üçüncü gününde: 875 sefer daha iptal, nedeni ortaya çıktı
11:52
Arjantin’in borcu 532 milyar dolara çıkıyor: Milei’nin planı tutacak mı
Arjantin'in borcu 532 milyar dolara çıkıyor: Milei'nin planı tutacak mı?
11:49
Karaman FK’nın takım otobüsünde yangın Futbolcular ölümden döndü
Karaman FK'nın takım otobüsünde yangın! Futbolcular ölümden döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2026 13:24:05. #.0.2#
SON DAKİKA: Konya Selçuklu'da bıçaklanan 17 yaşındaki çocuk öldü, 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android