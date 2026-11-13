Yapay zeka destekli AVCI Projesi devrede: Telegram'da kişisel veri satışına 43 ilde operasyon - Son Dakika
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Yapay zeka destekli AVCI Projesi devrede: Telegram'da kişisel veri satışına 43 ilde operasyon

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Yapay zeka destekli AVCI Projesi devrede: Telegram\'da kişisel veri satışına 43 ilde operasyon
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Ad-soyad, telefon ve TC kimlik numarası gibi bilgilerin Telegram gruplarında para karşılığı paylaşıldığı, tehdit ve şantajda kullanıldığı belirlendi. İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yapay zeka destekli AVCI Projesi kapsamındaki çalışmasında 22'si çocuk 100 şüpheli tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, cezaevinde bulunan 8 kişi dışındaki 92 şüpheli için gözaltı talimatı verdi.

(İSTANBUL)

Vatandaşlara ait kişisel verilerin Telegram uygulamasından belirli bedelle satıldığı, tehdit/şantaj amaçlı kullanıldığı, banka-kredi kartı bilgileriyle alışveriş gerçekleştirildiği ve sosyal medyada paylaşımlar yapıldığı şikayetleri üzerine İstanbul başta olmak üzere 43 ilde 22'si çocuk 100 kişi hakkında işlem yapıldı. Konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada 92 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ AVCI PROJESİYLE TESPİT EDİLDİ

Konuya ilişkin Başsavcılıktan yapılan açıklama şöyle:

"İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından geliştirilen yapay zeka destekli AVCI Projesi kullanılarak yapılan çalışmalar sonucunda, Telegram isimli sosyal medya uygulamasında yer alan gruplarda vatandaşlarımıza ait (Ad-Soyad, GSM Numarası, T.C. Kimlik Numarası vb.) yetkisiz erişim ile ele geçirilen kişisel bilgilerin paylaşıldığı ve bu bilgilerin belirli bir ücret karşılığında satışının yapıldığı, söz konusu bilgilerin kamuoyunda infial yaratan olaylar başta olmak üzere çeşitli konularda tehdit/şantaj amacı ile kullanıldığı, vatandaşlarımızın banka/kredi kartı bilgilerinin paylaşılarak alışveriş yapıldığı, vatandaşlarımızın kişisel bilgilerinin yer aldığı sosyal medya vb. uygulamaları yetkisiz erişim ile ele geçirmek amaçlı paylaşımlar yapıldığı tespit edilmiştir.

22'Sİ ÇOCUK 100 ŞÜPHELİ BELİRLENDİ

Konu ile alakalı olarak yapılan araştırmalar ve teknik çalışmalar sonucunda bahse konu illegal gruplarda paylaşım yaptığı tespit edilen İstanbul başta olmak üzere 43 ilde toplam 100 (22'si Adli Süreçteki Çocuk) şüpheli şahıs tespit edilmiştir. 8 şüphelinin ceza infaz kurumunda bulunması sebebiyle 92 şahıs hakkında gözaltı talimatı verilmiştir."

Kaynak: ANKA
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