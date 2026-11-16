Bingöl'ün Gözeler köyünde mantardan zehirlenen 5 kişilik aile tedavi altına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bingöl'ün Gözeler köyünde mantar yedikten sonra zehirlenen 5 kişilik aile, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine sevk edilen sağlık ve UMKE ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından aileden 3'ü çocuk 5 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Bingöl'de mantardan zehirlenen 5 kişilik aile ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay, Gözeler köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mantar yedikten sonra zehirlenen aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 3'ü çocuk 5 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: İHA
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