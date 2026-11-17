Düzce'nin Çerkez Taşköprü Mahallesi'ndeki köy yolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sulama kanalına uçarak takla attı. Kazada 4'ü çocuk 5 kişi yaralandı; yaralılar ilk müdahalenin ardından Düzce'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı ve jandarma inceleme başlattı.

SULAMA KANALINA UÇTU

Kaza, Çerkez Taşköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre 16180 Sokak istikametinde seyir halinde olan Semih K. idaresinde ki 34 BZK 358 plakalı BMW marka otomobil sürüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından sulama kanalına uçarak takla attı.

YARALILARDAN DÖRDÜ ÇOCUK

Kazada otomobil sürücüsü Semih K., 18 yaşından küçük C.Y., S.H., E.K. ve Y.E.K. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine ulaşan ekipler araç içerisinde bulunan 4'ü çocuk 5 kişiye olay yerinde ilk müdahaleyi yapmasının ardından Düzce'de ki çeşitli hastanelere kaldırdı. Kaza ile ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.