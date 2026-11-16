Beylikdüzü'nde yanan elektrikli otomobilin söndürülmesi yaklaşık iki saat sürdü

Beylikdüzü'nde yanan elektrikli otomobilin söndürülmesi yaklaşık iki saat sürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beylikdüzü Barış Mahallesi Cahit Sıtkı Tarancı Sokak'ta park halindeki 34 HVZ 923 plakalı elektrikli otomobil, bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Polisin trafiğe kapattığı sokakta itfaiye ekipleri yaklaşık iki saat çalıştı; yangın söndürülüp trafik yeniden açıldı.
Beylikdüzü'nde park halindeki elektrikli otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Barış Mahallesi Cahit Sıtkı Tarancı Sokak'ta park halindeki 34 HVZ 923 plakalı elektrikli otomobil, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri güvenlik önlemi alarak sokağı trafiğe kapattı.
Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık iki saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.
Ekiplerin söndürme çalışmalarının ardından trafik yeniden açıldı.
Kaynak: AA
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