Eski CIA Başkanı Brennan'ın oğlu çocuk istismarı içeriği iddiasıyla gözaltına alındı

Eski CIA Başkanı Brennan'ın oğlu çocuk istismarı içeriği iddiasıyla gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eski CIA Başkanı John Brennan'ın 40 yaşındaki oğlu, cep telefonunda çocuk istismarı içeriği bulundurma iddiasıyla gözaltına alındı. FBI'ın Virginia Herndon'daki işyerinde gözaltına aldığı oğlunun bugün Virginia Doğu Bölgesi Federal Mahkemesi'ne çıkması bekleniyor.
ABD'de eski CIA Başkanı John Brennan'ın oğlu Kyle Brennan, cep telefonunda çocuk istismarı içeriği bulundurma suçlamasıyla gözaltına alındı.
ABD'de eski Başkan Barack Obama döneminde görev yapan CIA Başkanı John Brennan'ın oğlu Kyle Brennan, cep telefonunda çocuk istismarı içerikleri bulundurduğu iddiasıyla gözaltına alındı. ABD basınında yer alan haberlere göre, FBI ajanları 40 yaşındaki Brennan'ı Virginia eyaletinin Herndon kentindeki işyerinde düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.
Güvenlik kaynaklarına dayandırılan haberlerde, FBI'ın Brennan'ın kişisel cep telefonuna yönelik arama kararını dün gece uyguladığı belirtildi. Bugün Virginia eyaletinden bir hakimin hakkında suç duyurusunda bulunduğu Brennan'ın, "istismar içeriklerini taşıma" suçlamasıyla karşı karşıya olduğu bildirildi. Brennan'ın gün içinde Virginia Doğu Bölgesi Federal Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkması bekleniyor.
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