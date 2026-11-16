Silivri\'de lokantada boğazına yiyecek kaçan çocuk, iş yeri sahibinin müdahalesiyle kurtuldu

SİLİVRİ'de restoran sahibi, ağabeyi ile birlikte yemek yerken nefes borusuna yiyecek kaçan çocuğu, Heimlich manevrası ile kurtardı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

AĞABEYİ PANİĞE KAPILDI

Olay, Piri Mehmet Paşa Mahallesi Başkomutan Caddesi'nde bulunan bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, ağabeyi ile birlikte yemek yiyen çocuğun nefes borusuna yiyecek kaçtı. Nefes almakta zorlanan çocuğu gören ağabeyi panik yaşarken durumu fark eden restoran sahibi müdahale etti.

İLK YARDIM EĞİTİMİ HAYAT KURTARDI

İlk yardım eğitimi bulunan iş yeri sahibi, çocuğa Heimlich manevrası uyguladı. Kısa süren müdahalenin ardından çocuğun boğazındaki yemek parçası çıktı. Çocuğun kurtarılma anları, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.