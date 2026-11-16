Silivri'de lokantada boğazına yiyecek kaçan çocuk, iş yeri sahibinin müdahalesiyle kurtuldu - Son Dakika
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Silivri'de lokantada boğazına yiyecek kaçan çocuk, iş yeri sahibinin müdahalesiyle kurtuldu

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Silivri\'de lokantada boğazına yiyecek kaçan çocuk, iş yeri sahibinin müdahalesiyle kurtuldu
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Silivri\'de lokantada boğazına yiyecek kaçan çocuk, iş yeri sahibinin müdahalesiyle kurtuldu
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Silivri'deki bir restoranda ağabeyiyle yemek yerken nefes borusuna yiyecek kaçan çocuk, iş yeri sahibinin anında yaptığı müdahaleyle kurtarıldı. Ağabeyi panik yaşarken durumu fark eden ve ilk yardım eğitimi aldığı belirtilen restoran sahibi, çocuğa Heimlich manevrası uyguladı; kısa sürede yemek parçası çıktı. Yaşananlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

SİLİVRİ'de restoran sahibi, ağabeyi ile birlikte yemek yerken nefes borusuna yiyecek kaçan çocuğu, Heimlich manevrası ile kurtardı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

AĞABEYİ PANİĞE KAPILDI

Olay, Piri Mehmet Paşa Mahallesi Başkomutan Caddesi'nde bulunan bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, ağabeyi ile birlikte yemek yiyen çocuğun nefes borusuna yiyecek kaçtı. Nefes almakta zorlanan çocuğu gören ağabeyi panik yaşarken durumu fark eden restoran sahibi müdahale etti.

İLK YARDIM EĞİTİMİ HAYAT KURTARDI

İlk yardım eğitimi bulunan iş yeri sahibi, çocuğa Heimlich manevrası uyguladı. Kısa süren müdahalenin ardından çocuğun boğazındaki yemek parçası çıktı. Çocuğun kurtarılma anları, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Silivri'de lokantada boğazına yiyecek kaçan çocuk, iş yeri sahibinin müdahalesiyle kurtuldu - Son Dakika
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