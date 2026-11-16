GAÜN Çocuk Hastanesi\'nde Dünya Prematüre Günü etkinliğinde ailelere hediye verildi

GAÜN Çocuk Hastanesi'nde, 15 Kasım Dünya Prematüre Günü kapsamında prematüre bebeklerin yaşam mücadelesine dikkat çekmek ve ailelere destek olmak amacıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi ev sahipliğinde düzenlenen programa; GAÜN Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Derya Aydın Şahin, Neonatoloji Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Samet Benli, Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü, yenidoğan yoğun bakım ünitesi hemşireleri, sağlık personeli ve prematüre bebeklerin aileleri katılım sağladı.

Programda Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Derya Aydın Şahin, Neonatoloji Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Samet Benli ve Başhemşire Yardımcısı Aysel Dönmez tarafından konuşmalar gerçekleştirildi. Konuşmalarda, prematüre bebeklerin bakım sürecinin hassasiyeti, yenidoğan yoğun bakım ekibinin özverili çalışmaları ve ailelerin bu süreçteki önemli rolü vurgulandı.

Program kapsamında prematüre bebeklerin ailelerine günün anısına hediyeler takdim edildi. Program, pasta kesimi ve hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından sona erdi.