BİNGÖL'de topladıkları mantarları yedikten sonra zehirlenen 3'ü çocuk 5 kişi, tedaviye alındı.

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Gözeler köyünde meydana geldi. İddiaya göre; köy yakınlarındaki alanlarda topladıkları mantarları yiyen 3'ü çocuk 5 kişi bir süre sonra fenalaştı. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Zehirlendikleri tespit edilen 5 kişi, ilk müdahalelerinin ardından Bingöl Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.