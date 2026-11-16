Gözeler köyünde mantar yiyen 3'ü çocuk 5 kişi Bingöl'deki hastanede tedaviye alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bingöl merkeze bağlı Gözeler köyünde akşam saatlerinde mantar yiyen 3'ü çocuk 5 kişide zehirlenme belirtileri görüldü. Sağlık ve UMKE ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 5 kişi Bingöl Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.
BİNGÖL'de topladıkları mantarları yedikten sonra zehirlenen 3'ü çocuk 5 kişi, tedaviye alındı.
Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Gözeler köyünde meydana geldi. İddiaya göre; köy yakınlarındaki alanlarda topladıkları mantarları yiyen 3'ü çocuk 5 kişi bir süre sonra fenalaştı. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Zehirlendikleri tespit edilen 5 kişi, ilk müdahalelerinin ardından Bingöl Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaynak: DHA
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