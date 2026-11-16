Ünye\'de 92 ve 93 yaşındaki eski eşler, ayrılıktan 20 yıl sonra yeniden dünyaevine girdi

ORDU'nun Ünye ilçesinde 20 yıl önce boşanan Emine Sarı (93) ile Mehmet Sarı (92), yeniden nikah masasına oturdu.

BELEDİYE EKİPLERİ EVLERİNDEN ALDI

Ünye ilçesi Çatak Mahallesi'nde yaşayan ve 20 yıl önce boşanan 3 çocuk sahibi Emine ve Mehmet Sarı çifti, yeniden evlenmeye karar verdi. Çiftin nikah isteği üzerine Ünye Belediyesi tarafından işlem başlatıldı. Belediye ekipleri tarafından evlerinden alınan Emine ve Mehmet Sarı'nın fotoğraf çekimi, nikah başvurusu ve sağlık raporu işlemleri tamamlandı. Nikah tarihi belirlenen çift, bugün Ünye Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde düzenlenen törenle yeniden evlendi. Çiftin nikahını Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı kıyarken, şahitliklerini Ünye Kaymakamı Kemal Yıldız ve Çatak Mahalle Muhtarı Havva Çetinkaya yaptı.

YILLAR SONRA YENİDEN EVET DEDİLER

Nikah töreninde konuşan Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, "Bugün burada unutulmaz bir hatıraya hep birlikte ortak oluyoruz. Daha önce hayatlarını birleştiren, yarım asırlık mazileri olan 93 yaşındaki Emine Sarı teyzemiz ile 92 yaşındaki Mehmet Sarı amcamız yıllar sonra yeniden bir araya gelerek bugün nikah masasına oturdu. Hayat bazen insanları farklı yollara sürüklese de sevginin, hatıraların ve paylaşılan yılların değeri hiçbir zaman kaybolmuyor. Bugün gerçekleştireceğimiz bu nikahın, sevginin, vefanın ve yeniden başlayan bir yol arkadaşlığının en güzel örneklerinden biri olacağına inanıyorum. Rabbim bundan sonraki ömrünüzü sağlık, huzur ve mutluluk içerisinde geçirmenizi nasip etsin. Birazdan soracağımız o güzel soruya, yılların ardından yeniden vereceğiniz 'Evet' cevabının hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Kaymakam Yıldız ve Belediye Başkanı Tavlı nikahın kıyılmasının ardından çifti tebrik etti.