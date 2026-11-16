Bursa'da kırmızı ışıkta geçen aracın çarptığı 2 çocuk babası motosikletçi öldü - Son Dakika
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Bursa'da kırmızı ışıkta geçen aracın çarptığı 2 çocuk babası motosikletçi öldü

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Bursa\'da kırmızı ışıkta geçen aracın çarptığı 2 çocuk babası motosikletçi öldü
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Bursa'da 11 Eylül Bulvarı ile Derya Caddesi'nin kesiştiği trafik ışıklarında ticari araç kırmızı ışıkta geçince 2 çocuk babası motosiklet sürücüsüne çarptı ve sürücü ağır yaralandı. Sürücü kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı; kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'da kırmızı ışıkta geçen ticari aracın çarptığı motosiklet sürücüsü, metrelerce savrularak ağır yaralandı. 2 çocuk babası olan sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 11 Eylül Bulvarı ile Derya Caddesi kesişimindeki trafik ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Enes A. yönetimindeki 16 Z 0088 plakalı ticari araç, sol şeritte ilerlediği sırada kırmızı ışıkta geçerek Soner Çınar idaresindeki 16 BVT 188 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet metrelerce savrulurken, 2 çocuk babası Soner Çınar ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Çınar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kameralara anbean yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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