İzmir Aliağa'da lastik bot durduruldu, 4'ü çocuk 42 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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İzmir Aliağa'da lastik bot durduruldu, 4'ü çocuk 42 düzensiz göçmen yakalandı

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İzmir Aliağa\'da lastik bot durduruldu, 4\'ü çocuk 42 düzensiz göçmen yakalandı
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İzmir'in Aliağa ilçesinde Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan lastik bottaki 4'ü çocuk 42 düzensiz göçmen yakalandı. Karaya çıkarılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İzmir'in Aliağa ilçesinde Sahil Güvenlik ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, lastik bot içerisindeki 4'ü çocuk 42 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-357) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botları (TCSG-907, KB-77) sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle durdurulan hareketli botta yapılan kontrollerde, 16 Sudan, 13 Etiyopya, dokuz Sierra Leone, üç Somali ve bir Eritre uyruklu olmak üzere toplam 42 düzensiz göçmen yakalandı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: İHA
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