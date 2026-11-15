Direğin altında kalan otomobil alev aldı! 13 yaşındaki çocuk ve 19 yaşındaki sürücü öldü - Son Dakika
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Direğin altında kalan otomobil alev aldı! 13 yaşındaki çocuk ve 19 yaşındaki sürücü öldü

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Direğin altında kalan otomobil alev aldı! 13 yaşındaki çocuk ve 19 yaşındaki sürücü öldü
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Muğla’nın Fethiye ilçesinde kontrolden çıkarak elektrik direğine çarpan otomobil alev aldı. Kazada 19 yaşındaki sürücü Muharrem Can Yalçın ile araçtaki 13 yaşındaki Emrecan Bilecen hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Çevre hastanelere kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Fethiye’de gece yarısı meydana gelen kazada, devrilen elektrik direğinin altında kalan otomobil alevlere teslim oldu. Araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti.

Direğin altında kalan otomobil alev aldı! 13 yaşındaki çocuk ve 19 yaşındaki sürücü öldü

DİREĞİN ALTINDA KALAN OTOMOBİL ALEV ALDI

Fethiye- Muğla kara yolu Karagedik Mahallesi mevkisinde saat 00.00 sıralarında, 48 EC 618 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen direğin altında kalan otomobil alev aldı.

Direğin altında kalan otomobil alev aldı! 13 yaşındaki çocuk ve 19 yaşındaki sürücü öldü

2 KİŞİ KURTARILAMADI

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Araçtaki 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. 5 yaralı ise çevre hastanelere kaldırıldı.

Direğin altında kalan otomobil alev aldı! 13 yaşındaki çocuk ve 19 yaşındaki sürücü öldü
Muharrem Can Yalçın

19 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ VE 13 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÖLDÜ

Cenazeleri Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırılan 2 kişinin kimlikleri belirlendi. Kazada otomobilin sürücüsü Muharrem Can Yalçın (19) ile araçta bulunan Emrecan Bilecen’in (13) hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Direğin altında kalan otomobil alev aldı! 13 yaşındaki çocuk ve 19 yaşındaki sürücü öldü
Emrecan Bilecen
Kaynak: DHA
Muharrem CanFethiyeGüncelÇocukMuğlaKazaSon Dakika

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