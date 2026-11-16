Antalya'da COP31 Yeşil Bölgesi ara tatilde çocuklar ve ailelerin uğrak noktası oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Antalya'da COP31 Yeşil Bölgesi ara tatilde çocuklar ve ailelerin uğrak noktası oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya\'da COP31 Yeşil Bölgesi ara tatilde çocuklar ve ailelerin uğrak noktası oldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Antalya'daki COP31 Yeşil Bölgesi, ara tatilde çocuklar ve ailelerin uğrak noktası oldu. Sıfır Atık atölyeleri, AFAD Çocuk Etkinlik Köyü ve TÜBİTAK Bilim Merkezi'nde çocuklar çevre, afet ve iklim konularında uygulamalı eğitim aldı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) halka açık Yeşil Bölgesi, ara tatilde çocukların ve ailelerin uğrak noktası oldu.

Antalya'da 20 Kasım'a kadar devam edecek COP31'in ikinci haftası, okulların ara tatiline denk geldi. Tatili ve güneşli havayı fırsat bilen aileler, çocuklarıyla COP31 alanını ziyaret etti.

Zirvenin halka açık Yeşil Bölgesi'nde kurulan etkinlik alanları, çocuklara eğlenirken öğrenme fırsatı sundu. Sıfır Atık Uygulama ve Atölye Merkezi, AFAD Çocuk Etkinlik Köyü ve TÜBİTAK Bilim Merkezi'nde düzenlenen etkinliklere katılan çocuklar, çevrenin korunmasından sürdürülebilirliğe, afet bilincinden iklim değişikliğine kadar birçok konuda uygulamalı eğitim aldı.

Sıfır Atık Uygulama ve Atölye Merkezi'nde çevre bilinci kazanıyorlar

Yeşil Bölge'de yer alan Sıfır Atık Uygulama ve Atölye Merkezi, özellikle çocuklara ve gençlere atıkların azaltılması, ayrıştırılması ve yeniden kullanılması konusunda farkındalık kazandırıyor.

Merkezdeki atölyelere katılan çocuklar, geri dönüşüm süreçlerini yakından tanırken Depozito Yönetim Sistemi ve deniz ekosistemlerinin korunmasına yönelik uygulamaları da deneyimleme fırsatı buluyor.

Çocuklar, çeşitli etkinliklerle doğal kaynakların korunmasının ve atıkların yeniden değerlendirilmesinin önemini öğreniyor.

AFAD Çocuk Etkinlik Köyü'nde hem oyun hem eğitim

AFAD'ın Yeşil Bölge'de 1600 metrekarelik açık alanda kurduğu Çocuk Etkinlik Köyü de ara tatilde çocukların yoğun ilgisini görüyor.

Çocuklar, gençler ve gönüllülere yönelik eğitim ve farkındalık etkinliklerinin düzenlendiği alanda, afetlere hazırlık ve temel güvenlik bilgileri eğlenceli aktivitelerle anlatılıyor.

İlk yardım çantasında bulunan malzemeleri tanıyan, çeşitli parkurlarda yarışan ve bilgi yarışmalarına katılan çocuklar, oyun oynarken afet bilinci de kazanıyor.

TÜBİTAK Bilim Merkezi'nde iklim değişikliğini deneyimleyerek öğreniyorlar

Çocukların yoğun ilgi gösterdiği bir diğer alan ise 1350 metrekare üzerine kurulan TÜBİTAK Bilim Merkezi oluyor.

Merkezde biyolojik çeşitlilikten kutup araştırmalarına, iklim değişikliğinden sürdürülebilirliğe kadar birçok konuda sergi ve uygulamalı atölye düzenleniyor.

Sürdürülebilir malzeme kullanımı, çevre dostu alternatifler ve enerji dönüşümü gibi konularda hazırlanan etkinliklere katılan çocuklar, bilimsel bilgileri deneyimleyerek öğrenme fırsatı buluyor.

COP31'in Yeşil Bölgesi, ara tatil boyunca çocuklara hem eğlenceli vakit geçirme hem de iklim değişikliğiyle mücadele konusunda bilinç kazanma imkanı sunuyor.

Kaynak: AA
Yerel HaberlerEtkinlikTübitakAntalyaEğitimGüncelBilimÇocukCOP31ÇevreAFADSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadir İnanır’ın mirası tartışılırken Orhan Gencebay da kararını açıkladı Kadir İnanır'ın mirası tartışılırken Orhan Gencebay da kararını açıkladı
ABD’de kaos bitmiyor Havalimanlarının son hali korkunç ABD'de kaos bitmiyor! Havalimanlarının son hali korkunç
Fransa-Türkiye maçı için televizyon başına geçen taraftarlar deliye döndü Fransa-Türkiye maçı için televizyon başına geçen taraftarlar deliye döndü
Büşra Özdemir, AK Parti’ye geçişin ilk adımını attı Büşra Özdemir, AK Parti'ye geçişin ilk adımını attı
2-1 yenildik ama herkes onu konuşuyor: Olmasaydı fark yerdik 2-1 yenildik ama herkes onu konuşuyor: Olmasaydı fark yerdik
Sarıgül, taciz ettiği öne sürülen genç kızı arayıp ağlamış: Neden böyle olduk Sarıgül, taciz ettiği öne sürülen genç kızı arayıp ağlamış: Neden böyle olduk
11:58
Müvekkiliyle yasak aşk yaşayan avukatın mesajı pes dedirtti 8,5 yıla kadar hapsi isteniyor
Müvekkiliyle yasak aşk yaşayan avukatın mesajı pes dedirtti! 8,5 yıla kadar hapsi isteniyor
11:44
Okan Buruk 120 milyon TL’lik villa aldı İşte yeni adresi
Okan Buruk 120 milyon TL'lik villa aldı! İşte yeni adresi
11:43
Babacan’a “Ekonominin başına geçer misiniz” diye soruldu, yanıtı hayli iddialı
Babacan'a “Ekonominin başına geçer misiniz?” diye soruldu, yanıtı hayli iddialı
11:32
Fon soruşturmasında tutuklanan eski Bakan Kaya’nın avukatı tahliye istedi
Fon soruşturmasında tutuklanan eski Bakan Kaya'nın avukatı tahliye istedi
11:26
Bahar Feyzan’ın Özgür Özel’in eşi için yaptığı yorum büyük tartışma yarattı
Bahar Feyzan'ın Özgür Özel'in eşi için yaptığı yorum büyük tartışma yarattı
10:47
Genç kadını ateşe vermişti Kadıköy’deki vahşette karar çıktı
Genç kadını ateşe vermişti! Kadıköy'deki vahşette karar çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2026 12:13:05. #.0.2#
SON DAKİKA: Antalya'da COP31 Yeşil Bölgesi ara tatilde çocuklar ve ailelerin uğrak noktası oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android