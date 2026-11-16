COP31'in Antalya'daki Yeşil Bölgesi, ara tatilde çocuklara iklim eğitimi sunuyor - Son Dakika
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COP31'in Antalya'daki Yeşil Bölgesi, ara tatilde çocuklara iklim eğitimi sunuyor

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COP31\'in Antalya\'daki Yeşil Bölgesi, ara tatilde çocuklara iklim eğitimi sunuyor
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COP31'in Antalya'daki halka açık Yeşil Bölgesi, okulların ara tatilinde çocuklara iklim eğitimi sunuyor. AFAD'ın 1600 metrekarelik Çocuk Etkinlik Köyü ile TÜBİTAK'ın 1350 metrekarelik Bilim Merkezi'nde atölyeler ve bilgi yarışmaları yapılıyor.

ANTALYA'da devam eden COP31 Zirvesi'nin halka açık Yeşil Bölgesi'nde çocuklara yönelik etkinlikler de düzenleniyor. AFAD'ın Çocuk Etkinlik Köyü'nden TÜBİTAK'ın Bilim Merkezi'ne pek çok alanda atölyelerle çocuklar iklim farkındalığını uygulamalı öğreniyor.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31), Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da sürüyor. 20 Kasım'a kadar devam edecek COP31'in ikinci haftası okulların ara tatiline denk geldi. Güzel havayı ve tatili fırsat bilen ziyaretçiler, COP31 alanına akın etti. Zirvedeki Yeşil Bölge, ara tatildeki öğrenciler ve aileleri için hem eğlenme hem de öğrenme alanına dönüştü.

SIFIR ATIK UYGULAMA VE ATÖLYE MERKEZİ

Alandaki Sıfır Atık Uygulama ve Atölye Merkezi'nde özellikle çocuklara ve gençlere atığın azaltılması, ayrıştırılması ve yeniden kullanımı uygulamalı olarak anlatılıyor. Çocuklar, 'Depozito Yönetim Sistemi' ve deniz ekosistemlerinin korunması gibi uygulamaları deneyimleyerek öğreniyor. Ziyaretçi çocuklardan Hakan Eymen Öz, alana ilk adımını attığı andan itibaren etkilendiğini söyledi. Öz, "Girdiğimizde bile buranın güzel bir yer olduğu belliydi. Burası bence çok güzel. Atıkları çöpe değil, geri dönüşüm kutularına atmalıyız. Çöpleri suya değil, yine geri dönüşüm kutularına atmalıyız; doğayı koruyalım" dedi.

'COP31 ÇOK GÜZEL BİR YER'

Atölyede çanta yapan Melis Özdemir, COP31'in Türkiye'de düzenlenmesinden mutluluk duyduğunu belirterek, "Bence COP31 çok güzel bir yer. Bizim ülkemizde yapılması da harika olmuş. Plastik şişeleri bırakabiliriz, onun yerine kağıt şişeleri kullanabiliriz, suyu korumak için filtreler takabiliriz" diye konuştu. Furkan Karadeniz ise "Burası hem çocukların hem de yetişkinlerin güzel etkinlikler yapabileceği güzel bir alan olmuş. Doğayı korusunlar, ağaç eksinler ki gelecek nesillere güzel bir yaşam olsun" dedi.

'İNSANLARI BİLİNÇLENDİRMELİ, KENDİMİZ DE BİLİNÇLENMELİYİZ'

Elif Nisa Ergün, çevreyi korumak için yapabileceklerini öğrendi. Ergün, "Dişlerimizi fırçalarken ya da elimizi yıkarken, köpürttüğümüzde ya da diş macununu sıkıp fırçaladığımızda suyu açık tutmamalı, kapatmalıyız. Ormana cam atık atmamalıyız. Çünkü o güneşten gelen ışıkla birlikte patlıyor ve ağaçlara zarar veriyor, yangınlar çıkıyor" diye konuştu. Bilgi yarışmalarına katılan Buğlem Kolak da "Çok eğlendim. Bir sürü hediye verdiler. Bilgi yarışmalarına katıldım, AFAD'la ilgili bilgiler duydum. Çevremizi korumalıyız. İnsanları bilinçlendirmeli, kendimiz de bilinçlenmeliyiz. Suyu tasarruflu kullanmalıyız, dişlerimizi fırçalarken musluğu kapatmalıyız" dedi.

AFAD'DAN HEM OYUN HEM EĞİTİM

AFAD'ın Yeşil Bölge'de kurduğu Çocuk Etkinlik Köyü de ziyaretçileri ağırlıyor. AFAD, 1600 metrekarelik açık alanda çocuklar, gençler ve gönüllüler için eğitim ve farkındalık etkinlikleri düzenliyor. Alanda ilk yardım çantasını tanıyan, parkurlarda yarışan ve bilgi yarışmalarına katılan çocuklar öğrendiklerini anlattı. Elif Nisa Ergün, "Önce bize ilk yardım çantasına neler koyacağımızı anlattılar. Sonra parkurlarda oynadık. Deprem ya da sel olduğunda, çığ düştüğünde onları aramamız lazım. Onlar, 'Telefonu kapat' diyene kadar kapatmamamız lazım. Aradığımızda heyecan ya da telaş yapmamamız, bulunduğumuz yerin konumunu vermemiz lazım" dedi.

TÜBİTAK BİLİM MERKEZİ'NDE UYGULAMA ATÖLYELERİ

Çocukların COP31'de ilgi gösterdiği TÜBİTAK Bilim Merkezi de toplam 1350 metrekarede kurulu. Merkezde biyolojik çeşitlilikten kutup araştırmalarına, iklim değişikliğinden sürdürülebilirliğe kadar farklı alanlarda sergiler ve uygulamalı atölyeler var. Atölyelerde sürdürülebilir malzeme kullanımı, çevre dostu alternatifler, enerji dönüşümü ve iklim değişikliği temalı etkinlikler yapılıyor.

'DOĞAYI KORUMAMIZ GEREKTİĞİNİ ÖĞRENDİM'

Kutup ayıları hakkında yeni bilgiler öğrendiğini söyleyen Doğukan Büyükkaya, "Burayı yaptıkları için teşekkür ederim. Çevre hakkında birçok bilgi öğrendim. Kutup ayıları hakkında bir sürü bilgi öğrendim. Doğayı korumamız gerektiğini öğrendim. Bol bol ağaç dikmeliyiz. Suyu korumak için evsel atıkları, bitki ve yağ atıklarını giderlere dökmemeliyiz" dedi.

Kaynak: DHA
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