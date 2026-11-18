ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mike Waltz, üst düzey temaslarda bulunmak üzere gittiği Lübnan'da Amerikan Büyükelçiliğini koruyan deniz piyadeleriyle birlikte 20 şınav çekti. Waltz, hareketini 1983 yılında Beyrut'ta düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybeden 241 Amerikan askerinin anısına gerçekleştirdiğini açıkladı.

TAKIM ELBİSESİYLE ASKERLERİN KARŞISINA GEÇTİ

17 Kasım'da Beyrut'taki ABD Büyükelçiliğini ziyaret eden Waltz, askeri üniformalı 10 deniz piyadesinin karşısına geçerek takım elbisesiyle yere uzandı. Askerlerle birlikte 20 şınav çeken Waltz, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüler kısa sürede dikkat çekti.

İRAN VE HİZBULLAH'I SORUMLU TUTTU

Waltz, paylaşımında 1983 yılında öldürülen 241 Amerikalıyı anmak için şınav çektiğini belirterek saldırıdan İran ve Hizbullah'ı sorumlu tuttu. 23 Ekim 1983'te Beyrut'taki Amerikan deniz piyadeleri karargahına düzenlenen bombalı saldırıda 220 deniz piyadesi, 18 denizci ve 3 kara kuvvetleri askeri hayatını kaybetmişti.

HİZBULLAH'IN SİLAHSIZLANDIRILMASINI İSTEDİ

15-17 Kasım tarihlerinde Lübnan'ı ziyaret eden Waltz, Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ve diğer üst düzey yetkililerle görüşerek Hizbullah'ın silahsızlandırılması çağrısında bulundu. Bir ülkede iki ayrı ordunun bulunamayacağını söyleyen Waltz, Hizbullah'ın silahlarını gönüllü olarak Lübnan devletine teslim etmesi gerektiğini savundu.

BM GÜCÜNÜN GÖREVİ SONA ERİYOR

Ziyaretin gündeminde, Lübnan'ın güneyinde görev yapan Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücünün (UNIFIL) 31 Aralık 2026'da sona erecek görev süresi de yer aldı. Waltz, uluslararası gücün çekilmesinin ardından bölgedeki güvenlik sorumluluğunun Lübnan ordusuna devredilmesine ilişkin temaslarda bulundu.