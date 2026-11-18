İrlanda'da Shannon Havalimanı'na gizlice giren bir kişi, ABD ordusuna ait 60 milyon dolarlık askeri kargo uçağına kimyasal madde ve baltayla saldırı düzenleyerek zarar verdi.

İrlanda'nın Limerick kenti yakınlarındaki Shannon Havalimanı'na gelen bir kişi, gizlice aprona girdi. İrlanda vatandaşı 48 yaşındaki Daithi O'Corrain isimli şahıs, apronda bulunan ABD ordusuna bağlı Ulusal Hava Muhafızları'na ait C-130 Hercules tipi askeri kargo uçağının kilit mekanizmasını kırarak içeri girdi. O'Corrain, uçağa kimyasal maddeler ve baltayla zarar verdi.

ABD'li savcılar, 11 Nisan'daki saldırı sonrası O'Corrain hakkında suç duyurusunda bulunarak iddianame hazırladı. Savcılar, O'Corrain hakkında kamu malına zarar verme suçlamasında bulundu. Bu suç en fazla 10 yıl hapis cezası öngörüyor. O'Corrain, şu anda İrlanda'da tutuklu bulunuyor ve henüz ABD'ye iade edilmedi.

"Kritik askeri operasyonları tehlikeye attı"

New York'ta savcılar tarafından salı günü kamuoyuna açıklanan iddianamede, FBI ajanları söz konusu eylemin ABD'nin ulusal güvenliğini tehlikeye attığını savundu. Uçağın, ABD ordusuna ait bir görev kapsamında başka bir ülkeye giderken havalimanında park halinde olduğu belirtildi. İddianamede, "O'Corrain, ABD askeri uçağını hedef alan kasıtlı ve planlı bir saldırı gerçekleştirdi. On milyonlarca dolarlık zarara yol açan bu saldırı, kritik askeri operasyonları da tehlikeye attı. O'Corrain daha sonra uçak içerisinde kablo demetlerini ve hidrolik hatları kesmek, sıvı oksijen hattını sıkıştırarak tahrip etmek, kokpitteki tüm göstergeleri parçalamak ve uçağın hava kanallarını delmek de dahil olmak üzere ağır hasara yol açtı" denildi.

O'Corrain'in ayrıca alüminyum ve çeliği aşındırabilen bir madde olan galyumu kullandığı uçağın dış gövdesini delmek için balta kullandığı aktarılan iddianamede, O'Corrain'ın büyük bir patlamaya yol açabilecek bir hattı kesmekten kaçınarak eylemini dikkatlice planladığı ifade edildi.

"Anlık bir vandalizm eylemi değil"

FBI Sorumlu Müdür Yardımcısı James Barnacle Jr. ise olayın "anlık bir vandalizm eylemi olmadığını" belirterek, O'Corrain'ın uçağı aylarca araştırdığını, alet ve malzemeler temin ettiğini ve verebileceği zararı en üst düzeye çıkarmak için hazırlık yaptığını söyledi.

Shannon Havalimanı, ABD askeri personelinin kullandığı önemli merkezlerden biri olmasının yanı sıra sık sık savaş karşıtı protestolara da sahne oluyor. Havalimanı, ABD Başkanı Donald Trump'ın eylül ayında İrlanda'ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında da kullanılmıştı.