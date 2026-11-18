Romanya'nın Vrancea bölgesinde 5.3 büyüklüğünde deprem kaydedildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, Romanya'nın Vrancea bölgesinde yerel saatle 02.48'de 5.3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiğini açıkladı. Nereju Mic köyünün batısında yaklaşık 131 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntının komşu ülkelerde de hissedildiği belirtildi.
ROMANYA'da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), yerel saatle 02.48'de Romanya'da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin merkez üssünün Romanya'nın Vrancea bölgesindeki Nereju Mic köyünün batısı olduğu ve sarsıntının yerin yaklaşık 131 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Depremin komşu ülkelerde de hissedildiği belirtildi.
Kaynak: DHA
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