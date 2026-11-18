WASHINGTON, 18 Kasım (Xinhua) -- ABD ordusu, Hürmüz Boğazı'nda bulunan İran'a ait Keşm Adası'ndaki füze sahasına hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

CBS News'ün salı günkü haberine göre saldırıyı meşru müdafaa diye niteleyen ABD'li bir askeri yetkili, "Saldırı, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun ABD personeli ve varlıklarına yönelik saldırılarına karşılık olarak gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.

İran, ABD'nin Bahreyn'de bulunan radar tesisini hedef almış, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı da söz konusu saldırıyı önlediklerini açıklamıştı.

Haberde İran'ın son beş günde ABD'nin askeri tesislerine üçüncü kez saldırı girişiminde bulunduğu, tüm İran saldırılarının engellendiği kaydedildi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın bildirdiğine göre, Keşm Adası'na yönelik ABD saldırılarını doğrulayan Hürmüzgan Vali Yardımcısı Ahmed Nefisi, saldırıların konutlarda, ticari bölgelerde ve altyapı tesislerinde herhangi bir zarara yol açmadığını söyledi.