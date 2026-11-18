ABD'de bir haftadır uçuşları, bankaları ve teknoloji devlerini etkileyen kesintilerin birbiriyle bağlantılı olduğu yönündeki kaygılara Dışişleri Bakanı Marco Rubio yanıt verdi. Rubio, gazetecilere olaylar arasında bir bağ bulunduğuna dair "sıfır kanıt" olduğunu söyledi, BBC'nin haberine göre.

"Sistemik bir saldırı altında değiliz" diyen Rubio, "Bu olayların birinin diğeriyle ilgisi yok, birbirleriyle bağlantılı değiller" ifadesini kullandı. Bakan, insanların korktuğunu kabul etti.

BİR HAFTADA NELER ÇÖKTÜ

Kesintiler perşembe günü Microsoft'un e-posta dahil birçok hizmetini aksatan arızayla başladı. Ertesi gün Federal Havacılık İdaresi, ülke genelinde dört saatten uzun süren bir kalkış yasağı uyguladı. Pazartesi günü United Airlines'taki teknoloji arızası yaklaşık 150 uçuşu geciktirdi, JPMorgan Chase'teki yazılım sorunu bazı bankacılık hizmetlerini aksattı.

Salı günü ise Apple kullanıcıları iCloud ve Apple Pay'e erişemedi; şirket kesintinin siber saldırıdan değil, bir iç güncellemeden kaynaklandığını açıkladı. Aynı gün ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) iç iletişimde kullandığı çok gizli ağ da bir süre devre dışı kaldı. Etkilenen bütün şirket ve kurumlar, yaşananların siber kaynaklı olmadığını bildirdi.

"DÜŞMAN BİR ÜLKEYLE İLGİSİ YOK"

Rubio, "Elimizdeki bütün göstergeler, bu olayların her birinin bir siber suçluyla, düşman bir aktörle ya da başka bir ülkeyle ilgisi olmayan bir açıklaması ya da nedeni olduğunu gösteriyor" dedi.

Bakanın açıklamasından saatler önce ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Jay Clayton da Fox News'e konuşarak kesintilerin siber saldırı ürünü olmadığını söylemiş, "pek çok kurumun" sistemlerini yamadığını ya da yükselttiğini, bunun da aksamalara yol açtığını belirtmişti. Siber güvenlik uzmanları da kesintileri birbirine bağlayan bir kanıt bulunmadığını, sorunların çoğunun eski altyapılardaki güncellemelerden kaynaklandığının görüldüğünü ifade ediyor.

STOK VE BANKA KUYRUĞU ENDİŞESİ SORULDU

Rubio'ya, Trump yönetiminin halktaki korkunun stokçuluğa ya da bankalara hücuma yol açmasından endişe edip etmediği de soruldu. Bu kaygıları kabul eden Rubio, bununla başa çıkmanın en iyi yolunun, hükümetin bildiklerini Amerikan halkıyla paylaşmak olduğunu söyledi.

Kaynak: BBC