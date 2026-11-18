ABD Başkanı Donald Trump'ın Filipinler'de katıldığı resmi karşılama sırasında sergilediği hareket dikkat çekti. Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr.'ın ABD heyetindeki isimlerle tokalaşmasının ardından Trump'ın da kendi ekibindeki kişilerle tek tek tokalaşmaya başlaması, törende gülüşmelere neden oldu.

KENDİ EKİBİYLE YENİDEN TOKALAŞTI

Paylaşılan görüntülere ilişkin anlatıma göre Marcos, Trump'ın kabine üyeleri ve Beyaz Saray çalışanlarıyla tokalaşarak ilerledi. Marcos'un hemen arkasından yürüyen Trump ise gün boyunca birlikte olduğu belirtilen kendi heyetindeki isimlerle yeniden tokalaştı. Beklenmedik hareket karşısında bazı görevlilerin gülümsediği görüldü.

GÖRÜNTÜLER TARTIŞMA YARATTI

Trump'ın kendi ekibindeki isimlerle yeniden tokalaşması, dikkat dağınıklığı yaşadığı yönündeki yorumları beraberinde getirdi. Ancak yalnızca bu görüntülerden hareketle Trump'ın bilişsel sağlığına ilişkin bir sonuca varmak mümkün değil. Olayın bir protokol karışıklığından kaynaklanıp kaynaklanmadığı da netlik kazanmadı.