Sussex Düşesi Meghan Markle'ın babası Thomas Markle hakkında Filipinler'de çocuk istismarı içerikli materyal bulundurmak ve bu materyali dağıtmayı amaçlamak suçlamasıyla dava açıldı. Cebu eyaleti savcısı Graeme Elmido, suçlamaların pazartesi günü yöneltildiğini söyledi, BBC'nin haberine göre.

Savcı Elmido, Filipinler Ulusal Polisi'nin 82 yaşındaki Markle'ı iki ayrı "dağıtma amacı" ve bir "bulundurma" suçlamasıyla mahkemeye sevk ettiğini belirtti.

ABD'DE DE TUTUKLU, KEFALET TALEBİ REDDEDİLDİ

Markle, bu ayın başında ABD'de de benzer bir suçlamayla gözaltına alınmıştı. FBI, Markle'ın kiraladığı depolarda yapılan aramada film negatifleri, slaytlar ve kitaplardan oluşan yaklaşık 78 parçaya el konulduğunu açıklamıştı.

Başlangıçta Florida'da kaldığı bakım evinde ev hapsine alınan Markle, savcıların elektronik kelepçesini çıkardığını öne sürmesi üzerine geçen hafta yeniden cezaevine gönderildi. Salı günü federal yargıç önüne çıkan Markle'ın kefaletle serbest bırakılma talebi reddedildi.

Markle suçlamaları daha önce reddetmişti. ABD'deki avukatı, yeni dava hakkındaki sorulara henüz yanıt vermedi.

DÖRT KOLİ MALZEMEYİ OĞLU POLİSE TESLİM ETTİ

Filipinler polisi geçen ay, Markle'ın bu ülkedeki eski evinden çıkarıldığı belirtilen cihazları incelemek için mahkemeden izin almıştı. Bilgisayarlar, telefonlar, sabit diskler ve eski video kasetlerinden oluşan dört koli malzemeyi polise Meghan Markle'ın üvey ağabeyi Thomas Markle Jr. teslim etti.

MEGHAN MARKLE: ÇOCUKLARIMIZLA GÖRÜŞTÜRMÜYORUZ

Meghan Markle 2018'den beri babasıyla küs. Düşes, iddialar ortaya çıktıktan sonra yaptığı yazılı açıklamada "Derin bir üzüntü içindeyim. Aklım, zarar görmüş olabilecek çocuklarda" demişti.

Markle, babasıyla ilişkisini neden büyük ölçüde kestiğinin anlaşılmasını umduğunu belirtmiş, onun çocuklarıyla görüşmesine izin vermediklerini söylemişti.

Kaynak: BBC