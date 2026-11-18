Vadeli işlem piyasasındaki fiyatlamalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 9 Aralık'taki toplantısında faizi 25 baz puan artırma ihtimalini yüzde 97'ye taşıdı. Fed ekimde faizi yüzde 3,75 ile 4 aralığında sabit tutmuş, eylülde ise 2023'ten bu yana ilk artırımını yapmıştı.

Ekim toplantısında iki yetkili faizin hemen 25 baz puan daha artırılmasını savundu. Fed'in ekim toplantısının tutanakları bugün Türkiye saatiyle 22.00'de açıklanacak.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller da bugün enflasyonun yanlış yöne gittiğini ve yayıldığını söyleyerek aralıkta 50 baz puanlık artırım çağrısı yaptı. Waller, çekirdek hizmet kalemlerinin yaklaşık yüzde 70'inin yüzde 3'ün üzerinde olduğunu ve yıllıklandırılmış enflasyonun yüzde 3,5'e gittiğini belirtti.

ALTIN 3800 DOLARIN ALTINA İNDİ

Dolar Endeksi'nin Mart 2025'ten bu yana en yüksek seviye olan 104'e yaklaşması, getiri sağlamayan altını baskı altına aldı. Altın yüzde 2 düşüşle ons başına 3765 dolara geriledi ve Eylül 2025'ten bu yana ilk kez 3800 doların altına indi.

Değerli metal, ocak ayında gördüğü yaklaşık 5660 dolarlık rekorun yaklaşık yüzde 33 altında bulunuyor. Gümüş de 46 doların altına inerek ocaktaki 121,67 dolarlık rekorunun yüzde 62 gerisine düştü.

Altın ve gümüş çarşamba günü toplam 500 milyar doları aşan piyasa değeri kaybetti. Yatırımcıların Anthropic halka arzı öncesinde nakit yaratmak için satış yaptığı da belirtiliyor.

1 BİTCOİN 17 ONS ALTIN EDİYOR

Bitcoin (BTC) de eylül sonundaki 85 bin dolardan bu yana yaklaşık yüzde 25 değer kaybetti. Buna karşın kripto paranın altına göre performansı güçleniyor.

Bir Bitcoin yaklaşık 17,1 ons altın ediyor. Bu oran mart ayındaki yaklaşık 12 onsluk dibinden yüzde 40 yükseldi ve 200 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıktı. Son 24 saatte yüzde 1,6'dan fazla artan oran, mart ayından bu yana art arda daha yüksek dipler oluşturuyor.

Piyasadaki tedirginlik ise sürüyor. Korku ve Açgözlülük Endeksi 11 ile aşırı korku bölgesinde bulunurken Bitcoin zirvesinin yaklaşık yüzde 50 gerisinde kalıyor. Yayım sırasında son 24 saatte yüzde 1,6 değer kaybeden Bitcoin 64 bin dolardan işlem görüyor.