ABD'de bir mahkeme, İran'ın talimatıyla Başkan Donald Trump'a ve önde gelen diğer siyasetçilere suikast planlayan 48 yaşındaki Pakistan vatandaşını 330 ay, yani 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. DW'nin aktardığına göre ABD Adalet Bakanlığı, cezanın "ulusal sınırları aşan terör eylemine teşebbüs" ve "kiralık cinayet" suçlarından verildiğini açıkladı.

Kararı okuyan federal yargıç Eric Komitee, "Bir ABD başkanının ya da üst düzey bir hükümet yetkilisinin hedef alınarak öldürülmesini tasarlamaktan daha ağır pek az suçlama vardır" dedi. Jüri, sanığı Amerikan topraklarında siyasi suikastlar ayarlamak için ülkeye gelmekten mart ayında suçlu bulmuştu.

HEDEFTE BIDEN VE NIKKI HALEY DE VARDI

Savcılara göre sanık, Washington'ın Ocak 2020'de İranlı komutan Kasım Süleymani'yi öldürmesinin intikamını almak için ABD'de adam toplamaya çalıştı. 2024'teki planın hedefleri arasında Trump'ın yanı sıra dönemin başkanı Joe Biden ve Cumhuriyetçi Parti'nin aday adaylığı yarışında Trump'a rakip olan Nikki Haley de vardı.

Sanık duruşmada jüriye, Trump'ın miting yerlerini araştırdığını ve bir tanıdığına siyasi bir mitingde suikast düzenlemekten söz ettiğini anlattı. Ardından tetikçi sandığı kişileri ayarladı ve onlara bir akrabasından borç aldığı 5 bin doları nakit olarak ödedi.

YARDIM İSTEDİĞİ KİŞİ MUHBİR ÇIKTI

Adalet Bakanlığı'na göre sanığın Nisan 2024'te plan için yardım istediği kişi, durumu yetkililere bildirdi ve gizli muhbir olarak çalıştı. Sanık, Temmuz 2024'te Teksas'ta yakalandı; gözaltı, Trump'a Pensilvanya'nın Butler kentinde düzenlenen ve bu dosyayla ilgisi olmayan suikast girişiminden bir gün önce gerçekleşti.

Sanık ifadesinde, plana İran Devrim Muhafızları ile birlikte girdiğini, ancak bunu Tahran'daki ailesini korumak için istemeyerek yaptığını öne sürdü. ABD makamlarının planı bozacağını varsaydığını, iş birliği yapıp karşılığında göçmenlik konusunda yardım alabileceğini düşündüğünü de söyledi.

TAHRAN SUÇLAMALARI REDDEDİYOR

İran yönetimi, Trump'ı ya da diğer ABD'li yetkilileri hedef aldığı ve onlara yönelik saldırı planladığı yönündeki suçlamaları reddediyor.

Dava, Trump yönetiminin İsrail'le birlikte İran'a yönelik saldırı emrini vermesinden günler önce, şubat ayının sonunda başlamıştı.

Kaynak: DW