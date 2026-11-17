ABD'nin Los Angeles kentindeki bir çöp sahasında yürütülen rutin sondaj çalışması korkutan bir kazaya dönüştü. Yer altında biriken aşırı basınçlı gazın sondaj sırasında aniden serbest kalmasıyla çöp ve çamurdan oluşan dev bir gayzer patlaması yaşandı.

METRELERCE HAVAYA YÜKSELDİ

Patlamanın şiddetiyle tonlarca atık ve kirli su metrelerce yüksekliğe fırlarken, gökyüzünü kaplayan yoğun siyah metan gazı bulutu çevredeki kameralara anbean yansıdı.