BBC’nin aktardığına göre Buchanan, bir dizi büyük siber suçtan sorumlu tutulan ve genç hacker’lardan oluşan Scattered Spider grubunun üyesiydi. ABD’li savcılar, hırsızlıkların mağdurlar için ağır ve hayatlarını değiştiren sonuçlar doğurduğunu belirtti. Ceza; İngiltere, ABD, İspanya ve Kanada makamlarının yıllardır süren ortak soruşturmasını noktaladı.

19 YAŞINDA ANNE BABASININ EVİNDEN BAŞLADI

Buchanan, 2021'de 19 yaşındayken başlayan saldırı kampanyasına katıldığını kabul etti. Anne babasının evinden çalışan Buchanan ve ABD ile İngiltere’deki diğer hacker’lar, büyük teknoloji ve telekomünikasyon şirketlerinin çalışanlarını hedef aldı. Savcılara göre grup, iki yıldan kısa sürede 8 milyon dolar kazandı.

SAHTE SMS VE TELEGRAM BOTU

Grubun şirket çalışanlarının cep telefonlarına, hesaplarının süresinin dolmak üzere olduğunu ve erişimlerini kaybetmemek için hemen giriş yapmaları gerektiğini bildiren yüzlerce SMS gönderdiği belirlendi. Mesajlarda, şirketlerin gerçek sitelerine benzeyen sahte sayfaların bağlantıları yer aldı. Buchanan’ın, kandırılan çalışanların girdiği kullanıcı adı ve şifreleri toplamak için bir Telegram botu kurduğu ortaya çıktı.

TEK KURBANDAN 1,67 MİLYON DOLAR

Çalınan bilgiler ve SIM kart değiştirme yöntemi, ABD’deki kripto para yatırımcılarını soymak için kullanıldı. Savcılara göre en büyük tek hırsızlıkta bir kurban, Aralık 2022'de 1,67 milyon dolar kaybetti. Yetkililer, Buchanan ve suç ortaklarının toplamda 11,6 milyon dolardan (8,8 milyon sterlin) fazla çaldığını hesapladı.

RAKİP HACKER’LAR HEDEF ALDI

Buchanan’ın kendisi de siber suçluların hedefi oldu. 2023'ün başında, kripto paralarına ulaşmak isteyen rakip hacker’lar Buchanan’ın kimliğini ve ev adresini internette yayımladı. Siber güvenlik araştırmacıları ve gazeteciler, Buchanan’ın evinde saldırıya uğradığını ve pürmüzle tehdit edildiğini bildirdi. Buchanan’ın bunun ardından bir süreliğine Kanada’ya kaçtığı belirtildi.

MALLORCA’DA ÖZEL UÇAĞA BİNERKEN YAKALANDI

Nisan 2023'te İskoçya polisi, FBI’ın talebi üzerine Buchanan’ın yatak odasında arama yaptı ve kurbanların ad ve adreslerinin bulunduğu bir cihaz ele geçirdi. Ertesi ay yeniden ülkeden ayrılan Buchanan, 31 Mayıs 2024'te İspanya’daki Palma de Mallorca Havalimanı’nda Napoli’ye gidecek özel bir uçağa binmek üzereyken yakalanarak ABD’ye iade edildi.

Buchanan’la birlikte suçlanan, yaşları 20'li yaşlarda ve daha küçük olan 4 ABD’li de suçunu kabul etti. Söz konusu kişiler de cezaevinde bulunuyor.