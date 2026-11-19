Malatya'nın Pütürge ilçesinde Filistinli çocuklara destek amacıyla uçurtma etkinliği düzenlendi.

Pütürge Gençlik Merkezi öğrencileri ve çalışanları, Gazze'deki çocuklara sevgi, barış ve dayanışma mesajı vermek amacıyla rengarenk uçurtmaları gökyüzüne bıraktı.

Pütürge İlçe Stadyumu'nda düzenlenen etkinliğe Kaymakam Oğuzhan Öztürk de katıldı. Kaymakam Öztürk, çocuklarla birlikte uçurtma uçurarak etkinliğe eşlik etti. Etkinlikle Filistinli çocukların yaşadığı zorluklara dikkat çekilerek Pütürge'den Gazze'ye umut, sevgi ve barış mesajı gönderildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı İlçe Müdürü Hikmet Bucak, etkinlikte yaptığı açıklamada, "İnanıyoruz ki gökyüzüne bırakılan her uçurtma, bir gün oradaki çocukların yüzünde bir tebessüm olacaktır" diye konuştu