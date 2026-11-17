İsrail ordusu, abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin üzerine kahve ve sigara paketleriyle birlikte provokatif mesajlar içeren broşürler bıraktı.

İsrail'e ait "quadcopter" tipi insansız hava araçlarından (İHA) nüfusun yoğun olduğu Gazze kenti ve Deyr el-Belah gibi bölgelere atılan broşürlerin yanına sigara ve küçük kahve paketleri de eklendi.

Broşürlerin üzerinde, Ekim 2023'ten sonra düzenlenen İsrail saldırılarında yaşamını yitiren veya halen hedefte olan bazı Filistinli şahsiyetlere ait isim ve fotoğrafların yer aldığı görüldü.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerden "İsrail güvenlik birimleri ile işbirliği yapmalarının talep edildiği" broşürlerde, İsrail birimlerine ait bazı telefon numaraları da paylaşıldı.

Filistinli güvenlik birimlerinden uyarı

Filistinli güvenlik birimlerine yakınlığıyla bilinen El-Mecd el-Emni isimli internet sitesinde yayımlanan açıklamada, İsrail ordusunun attığı broşürlerdeki telefon numaralarıyla iletişim kurulmaması konusunda uyarıda bulunuldu.

Söz konusu broşürlerle Filistinli vatandaşların İsrail'le işbirliği yapmak üzere belirli numaralar üzerinden temasa geçmelerinin amaçlandığına işaret edilen açıklamada, halktan buldukları broşürleri yırtarak yok etmeleri istendi.

Açıklamada, "Direnişe bağlı güvenlik güçleri, işbirlikçilere müsamaha göstermeyecek ve işgalin hedeflerine ulaşmasına destek veren herkesi takibe alacak." ifadelerine yer verildi.

Gazze'deki siviller atılan broşürlere tepkili

Bölgeye sığınan Filistinlilerden Abdurrahman Sekafi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İHA'lardan atılan broşürlere tepki göstererek, "Halimizi görüyorlarsa bizi bu dertten, bu acıdan kurtarsınlar, yakamızdan düşsünler." dedi.

İnsanların açlıktan öldüğünü ve insani durumun son derece kötü olduğunu vurgulayan Sekafi, "Uçak broşür atıyor, sigara atıyor, ne için? Bunlar ne işe yarayacak?" diye sordu.

Sekafi, "Müslümanım diyenler nerede?" sorusunu yönelterek Gazze'deki insanların durumunun göz önüne alınması çağrısında bulundu.

Zorla yerinden edilme endişesine de değinen Sekafi, şunları kaydetti:

"İnsanız, korkuyoruz. Tehcir kelimesinden korkuyoruz ama bugün tehcir deseler, vallahi kimse gitmez. Yerimizde ölüp kurtuluruz."

İsrail ordusu, yıkıcı saldırılarını başlattığı Ekim 2023'ten bu yana zaman zaman Filistinli sivilleri etkileme girişimleri kapsamında Gazze Şeridi'ne İHA'lar aracılığıyla broşürler atıyor.

Güvenlik uzmanları da bu yöntemlerin İsrail istihbaratının, Gazze Şeridi sakinlerinin savaş nedeniyle içinde bulunduğu ağır insani ve yaşam koşullarını, temel ihtiyaç maddelerine ve yardıma duydukları ihtiyacı istismar ederek işbirlikçi kazanma girişimlerinin bir parçası olduğuna dikkati çekiyor.