Gazze'de yerinden edilen Filistinli çocuklar zorluklara rağmen çadırlarda eğitim görüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gazze'de yerinden edilen Filistinli çocuklar, derme çatma çadırlarda tüm zorluklara rağmen eğitimlerine devam ediyor. Çocuklar, zorlu koşullara karşın çadırlarda eğitimlerini sürdürüyor.
GAZZE, 18 Kasım (Xinhua) -- Gazze'de yerinden edilmiş Filistinli çocuklar, derme çatma çadırlarda tüm zorluklara rağmen eğitimlerine devam ediyor.
Kaynak: Xinhua
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