İsrail, Gazze\'de "Sarı Hat" yakınındaki evleri bombalayarak aileleri yeniden göçe zorluyor

Gazze Şeridi'nde ateşkes kapsamında geri çekildiği "Sarı Hat" yakınındaki kalan son konutları da bombalayan İsrail ordusu, Filistinli aileleri bir kez daha yerinden ederken, güvenli barınma alanı bulamayan aile fertleri farklı bölgelere dağılmak zorunda kalıyor.

İsrail ordusu ateşkes anlaşmasıyla geri çekildiği Sarı Hattı sürekli şekilde "genişletmeye" ve "derinleştirmeye" devam ediyor. Hattın nişanesi olan sarı renkli beton blokları Gazze'nin iç kesimlerine doğru taşıyarak kontrol alanını fiilen genişleten İsrail, bölgedeki binaları yıkarak da bu yeni sınırı kalıcı hale getirmeye çalışıyor.

Hattın doğusundaki mahallelerde kalan son konutların da sistematik şekilde patlatılarak yerle bir edilmesi, Filistinlilerin barınabileceği nispeten güvenli ve yaşanabilir alanları her geçen gün daraltıyor, bölge sakinlerini dar bir alana hapsediyor.

Son saldırılardan biri de 13 Kasım'da Gazze kentine bağlı Zeytun Mahallesi'nde Sarı Hat yakınındaki binalara gerçekleştirildi. İsrail ordusuna ait quadcopter tipi İHA'lar bölge halkının tanıklıklarına göre evlerin üzerinde defalarca uçuş yaparak bombalar attı.

Evleri yerle bir edilen Filistinliler, enkazdan kurtarabildikleri birkaç parça eşyayla "güvenli" bir yer arayışıyla yeniden yollara düştü.

"Biz burada ölüm hattında yaşıyoruz"

Sarı Hat yakınında yaşayan Abdulcevad Bedvan, AA muhabirine evinde bulunduğu sırada İsrail ordusuna ait "quadcopter" tipi İHA'ların saldırısına uğradıklarını anlattı.

Filistinli, saldırı anını "Evde oturuyorduk. Öğle yemeğini hazırlıyorduk. Birden patlayıcı variller taşıyan bir İHA geldi. Görüntüsü çok korkutucuydu. İHA'dan bölgedeki evlerin üzerine çok sayıda bomba atıldı. Sonra İHA'lar defalarca geldi-gitti ve attığı bombalarla çok sayıda evin yer aldığı bir bölge tamamen yıkıldı." ifadeleriyle aktardı.

Bedvan, "Eşim, çocuklarım ve babam güçlükle evden çıktık, sokakta gecelemek zorunda kaldık." dedi.

Kendi ailesinin yanı sıra bölgede yaşayan diğer Filistinlilerin de benzer zorluklara maruz kaldığına ve bulunmanın tehlikeli bir hal aldığı bölgede mahsur kaldıklarına işaret eden Bedvan, "Bu bölge her gün bombalanıyor. Her gün Filistinliler öldürülüyor. Biz burada 'ölüm hattında' yaşıyoruz. Bu aileler nereye gitsin. Başımızı sokacağımız güvenli bir yer arıyoruz." diyerek ilgili kurumlara çağrıda bulundu.

"Sadece ateşkes istiyoruz"

Saldırıya ailesiyle birlikte dışarıdayken yakalanan Muhammed Cemal Yasin ise gördükleri manzaranın dehşetini "Evin ihtiyaçlarını almak için dışarı çıkmıştık. Birden bir quadcopter'ın evlerin üzerine patlayıcı attığını gördük. Bombayı atıyor, sonra gidip tekrar geliyordu." diyerek anlattı.

"Annem, Nusayrat'ta bir çadırda yaşayan kız kardeşimin yanına göç etti. Eşim, kendi ailesinin yanına gitti. Yengem başka bir kampa gitti ve tüm aile farklı bölgelerde göçebe oldu." diyen Yasin, evinin son saldırıyla birlikte yaşanmaz hale geldiğine ve kendilerini yeni bir göçün beklediğine işaret etti.

"Ateşkes diye bir şey yok. Her gün ateş açılıyor. İnsanlar yaralanıyor ya da ölüyor." diyerek Gazze'de gerçek anlamda bir ateşkes olmadığını anlatan Yasin, "Sizden bir şey istemiyoruz. Sadece ateşkes istiyoruz, bizi ve ailelerimizi kurtarın." ifadeleriyle dünyaya seslendi.

"Her gün tahliye emirleri geliyor ve göç ediyoruz"

Abdullah Kamil Madi ise söz konusu saldırının insanların yemek hazırlama telaşında olduğu öğle saatlerinde gerçekleştiğine dikkati çekti.

Bölge halkı için bombardıman, tahliye ve göçün günlük bir hal aldığını aktaran Madi, "Her gün şehit veriyoruz. Her gün evler bombalanıyor. Her gün tahliye emirleri geliyor ve göç ediyoruz." dedi.

Yasin, Sarı Hat yakınında yaşamalarından ötürü kimsenin onların durumunu sormadığını ve yalnız bırakıldıkları ve unutuldukları hissine kapıldıklarını ifade etti.

Saldırılar nedeniyle geceleri korkudan uyuyamadıklarını söyleyen Yasin, "Biz yaşamayı seviyoruz. Çocuklarımızın yaşamasını ve eğitim görmesini istiyoruz. Ama yaşananlar Gazze'yi onlarca yıl geriletti." diye konuştu.