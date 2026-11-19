"Bombalamam gereken bina bu. Bu saldırının Naza sayısı dörttü" diyor sadece silüeti görünen bir adam."Naza nedir?" diye soruyor ikinci bir adam."İkincil hasar. Bir saldırı sonucu ölecek sivillerin sayısı."Bu, İsrailli yönetmenler Rachel Szor ve Yuval Abraham'ın yönettiği, eleştirmenlerden büyük beğeni toplayan Naza belgeselinden bir sahne.'Naza', filmin gösterime girmesinden bu yana birçok kişi tarafından öğrenilen bir İsrail askeri kısaltması. Belgesel, adı açıklanmayan 24 İsrailli asker ve istihbarat subayıyla yapılan röportajlarla İsrail'in Gazze'deki saldırılarını inceliyor. Askerler olası hedefleri belirlemek için yapay zekanın nasıl kullanıldığını anlatıyor.Filmde Yuval Abraham Tel Aviv'de arkalarında şehrin ışıkları parlarken, kimliği açıklanmayan kaynaklarıyla çatılarda röportaj yapıyor.

Belgesel, Venedik Uluslararası Film Festivali'ndeki prömiyerinde Özel Jüri Ödülü'nü kazandı. Ayrıca 25 dakika ayakta alkışlanarak rekor kırdı.Ancak film İsrail'de şiddetli bir tepkiye yol açtı.Başbakan Binyamin Netanyahu, filmin Yahudilere karşı küresel bir kışkırtma dalgasının parçası olduğunu söyledi ve istihbarat servislerine, röportaj veren askerleri tespit etme emri verdi. Genelkurmay Başkanı Korgeneral Eyal Zamir, filmin İsrail'e yönelik bir saldırı olduğunu söylerken, Kültür Bakanı Miki Zohar ise yönetmenleri "devlete ihanetle" suçladı ve vatandaşlıklarının iptal edilmesini istedi.Ancak iki yönetmen çalışmalarının arkasında duruyor.'500 kişiyi öldürme' izni verildiYönetmenler, 80 dakikalık belgesellerinin 7 Ekim 2023'te Hamas önderliğinde düzenlenen saldırıdan sonraki savaşta "İsrail'in Gazze'deki Filistinli sivilleri hesaplı bir şekilde kitleler halinde öldürmesinin ardındaki sistemleri ayrıntılarıyla anlattığını" söylüyor. Görüşülenlerden biri, "hedef alınacak tek bir kişi" için 500 kişinin öldürülmesine onay verildiği bir saldırıyı bildiğini anlatıyor. İsrail ordusu ise bu iddianın "tamamen yanlış" olduğunu savundu. Film, yönetmenlerin İngiliz Guardian gazetesi ve İsrail-Filistin medya kuruluşu +972 dergisinin işbirliğiyle, yaklaşık üç yıl süren araştırmacı gazetecilik çalışmasının sonucu.

Filmde 24 İsrailli asker ve istihbarat subayı yer alırken, yönetmenler araştırmaları sırasında 100'den fazla kaynakla görüştüklerini belirtiyor.Yuval Abraham, BBC Dünya Servisi'nin Newshour programına yaptığı açıklamada, "Bu askerlerle konuşarak, Gazze'deki toplu katliamın ardındaki hedef alma sistemlerine, yapay zekaya dayanan sistemlere ve protokollere dair fikir elde edebildik" dedi.Hamas kontrolündeki sağlık bakanlığına göre, Gazze'de 20 binden fazla çocuk da dahil 73 binden fazla fazla Filistinli öldürüldü.Abraham, filmin İsrail vatandaşı olmanın getirdiği sorumluluk duygusundan kaynaklandığını söyledi."Film, Netanyahu hükümetinin Gazze Şeridi'ni yok etmesini, on binlerce sivili öldürmesini izleyen İsrailler olarak kim olduğumuz ve bu konuda bir şeyler yapmaya çalışmamız gerektiği duygusundan kaynaklanıyor." İsrail hükümeti, hastaneler, okullar ve sığınaklar gibi konumlara yerleşen Hamas militanlarıyla mücadele ederken sivil kayıpları önlemek için büyük çaba sarf ettiğini söylüyor. Hamas ise Gazze'deki sivilleri canlı kalkan olarak kullandığı iddialarını reddediyor.'Babam nerede?'Film, İsrail hükümeti ve ordusunun operasyonlarının yalnızca militanları hedef aldığını ve sivillere verilecek zararı en aza indirmek için önlemler alındığını belirten açıklamalarına yer veriyor. Ancak röportaj yapılan askerler farklı bir hikaye anlatıyor.Abraham BBC'ye açıklamasında, "Bahsettikleri şey, siviller için riski en aza indirme niyetiyle yapılan nokta atışı bir askeri operasyon değil" dedi.Yönetmenlere göre film, potansiyel hedefleri belirlemek ve olası sivil kayıpları tahmin etmek için kullanılan yapay zeka destekli hedefleme sistemlerine odaklanıyor.Belgeselde yer alan sistemlerden biri de 'Babam Nerede?' diye adlandırılıyor. Film yapımcıları bu sistemin, hedef eve döndüğünde istihbarat görevlilerini uyardığını söylüyor. Sistemin, bazen çocukların cep telefonları aracılığıyla aile üyelerini takip ettiği iddia ediliyor.Rachel Szor, gözetim sisteminin "Babam nerede?" veya "Ne zaman gelecek?" gibi ifadeleri içeren konuşmaları izlediğini ve bu ifadelerin hedef kişinin eve geldiğinin sinyali olabileceğini söylüyor.Abraham BBC'ye açıklamasında "Filmde bu Naza rakamlarından bahsedildiğini duyuyorsunuz. 20'ye kadar sivili bombalama yetkisinin yaygın verildiğini duyuyorsunuz.Bu, her evde kaç kişinin bombalanacağını hesaplayan bir algoritma" dedi."7 Ekim'den sonra aslında olan şey, bu Naza mekanizmalarının sivillerin öldürülmesini en aza indirmek yerine normalleştirmesi ve buna izin vermesiydi."Büyük tezat

Naza, Gazze savaşını konu alan ve Gazze Şeridi'nden içinden çok az görüntü bulunan bir film. Çoğu sahne Tel Aviv'in çatı katlarında gece vakti çekilmiş. Şık apartmanlar ve parlak ışıklı pencereler günlük yaşamdan sahneler bulunuyor.Bu görüntüler, filmin kapanış anlarında gösterilen, sadece 70 kilometre güneydeki Gazze'deki yıkımla büyük bir tezat oluşturuyor.Rachel Szor, Tel Aviv'i seçmelerinin nedeninin, görüştükleri askerler ve istihbarat subaylarının çoğunun bu şehirden olması ve şehrin İsrail'in askeri karargahına ev sahipliği yapması olduğunu söyledi."İsrail toplumunun elit kesiminden geliyorlar. Kendilerini bazen solcu olarak görüyorlar" dedi.

Peki, bunca asker ve subayı İsrail ordusunun ve bizzat kendilerinin Gazze'de yaptıkları hakkında bu kadar açık konuşmaya nasıl ikna edebildiler?Abraham, güven inşa etmenin, karşılaştıkları en büyük zorluklardan biri olduğunu söyledi."Birçoğu, yanlış bir şeye katıldıklarını, haksız yere işlenen suçlara veya cinayetlere karıştıklarını hissetti." İsrail medyasının büyük bir bölümünde eleştirel bakışın eksik olduğunu belirten Abraham, bunun da röportajlara yardımcı olduğunu söyledi."Görüştüğümüz kişilerden bazıları, kendilerine daha önce hiç bu soruların sorulmadığını düşündüklerini söylediler. Soruları sorduktan sonra konuşmayı kabul ettiler."Filmde yer alan tüm kaynaklar isimlerinin açıklanmaması şartıyla konuştu. Abraham, "Konuşarak büyük risk alıyorlar. Bu yüzden kimlikleri gizli tutuluyor" dedi.Kamuoyunda tartışma

Filmin Venedik Film Festivali'ndeki büyük yankı uyandıran gösteriminden bu yana, yönetmenler çok sayıda ölüm tehdidi aldıklarını ve İsrail'deki karşıtları tarafından hain olarak nitelendirildiklerini söylüyorlar.Eski başbakan Naftali Bennett filmi "oğullarımıza ve kızlarımıza karşı korkunç bir iftira" diye nitelendirirken, eski savunma bakanı Avigdor Lieberman ise yönetmenleri "İsrail'den nefret edenler" diye tanımladı.

İsrail ordusundan da kapsamlı bir tepki geldi ve film, "İsrail Ordusu'nun hedef planlama ve saldırı süreçlerinin çarpıtılmış, yanıltıcı ve samimiyetsiz bir resmini sunmakla" suçlandı. Filmin anlatısının "gerçekliğin yanlış ve manipülatif bir şekilde tasvir edilmesinden kaynaklanan önemli hatalara" dayandığı belirtildi.Abraham, film yapımcılarının filmdeki tüm önemli iddialarla ilgili olarak yaklaşık üç yıl boyunca İsrail ordusuna 10'dan fazla kez başvurduğunu ve filmlerinin yanlış olduğuna dair suçlamaları reddettiğini söyledi.

Abraham filme yönelen öfkenin, İsrail toplumunda ordunun Gazze'de yaptıklarıyla yüzleşmedeki isteksizliği yansıttığını savundu. Filmlerinin de kamuoyunda savaşın başından beri görülmeyen bir seviyede tartışma başlattığını vurguladı."İsrail medyasının büyük bir bölümünde ya bu suçlara dair tam bir cehalet ya da bu suçların haklı gösterilmesine şahit oluyoruz" dedi."Sivillerin toplu katliamı normalleştirildiğinde, sonuç tam bir inkar hali. Bu filmin İsrail toplumundaki bu inkar duvarlarını yıkmaya katkıda bulunmasını umuyoruz."Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .